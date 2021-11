Schmuckenschlager: Versorgungssicherheit in Österreich ist Verdienst der heimischen Bäuerinnen und Bauern

ÖVP-Umweltsprecher: Agrarbudget 2022 garantiert notwendige Planungssicherheit

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Das Agrarbudget bildet das Fundament der Versorgungsicherheit mit hochwertigen heimischen Lebensmitteln durch unsere österreichischen Bäuerinnen und Bauern. Auf den Agrarmärkten gibt es momentan enorme Dynamiken in Form von Preissteigerungen bei Rohstoffen oder nicht funktionierender Lieferketten. In Österreich ist durch das Landwirtschaftsbudget Stabilität gegeben, und die Bevölkerung kann sich tagtäglich sicher sein, dass die Bäuerinnen und Bauern Garant für Lebensmittel höchster Qualität sind“, stellt ÖVP-Umweltsprecher Johannes Schmuckenschlager anlässlich seiner heutigen Rede im Nationalrat klar.

Schmuckenschlager betont, dass man mit diesem Budget 2022 in der Höhe von 3,37 Milliarden Euro Herausforderungen offensiv annehmen kann und notwendige Anpassungen möglich gemacht werden, wie etwa der Ausbau der Ernteversicherung, Hagelversicherung oder der Waldfonds in Höhe von 350 Millionen Euro. „Der Wald ist unsere natürliche Klimaanlage. Der Waldfonds unterstützt unsere Land- und Forstwirte bei der Aufforstung und Zukunftsgestaltung des heimischen Waldes “, so der Abgeordnete.

„Unsere Ernährungsgewohnheiten ändern sich. Wir essen mehr Obst und Gemüse, aber auch mehr biologische Lebensmittel. Gerade in diesen arbeitsintensiven Kulturen benötigen wir verlässlich ausreichend Saisonarbeitskräfte in Spitzenzeiten, dazu trägt die heute im Ministerrat beschlossene Stammsaisionierregelung bei“, gibt sich Schmuckenschlager überzeugt.

Darüber hinaus begrüßt der Abgeordnete die Änderung des Wettbewerbs- und Nahversorgungsgesetzes zur Bekämpfung unfairer Geschäftspraktiken, die heute ebenfalls im Ministerrat beschlossen wurde. „Die nationale Umsetzung der europäischen Richtlinie gegen unfaire Geschäftspraktiken bringt endlich mehr Fairness entlang der Lebensmittelwertschöpfungskette. Unsere stärksten Partner sind die Konsumentinnen und Konsumenten. Sie achten immer mehr auf regional produzierte Lebensmittel und müssen die Herkunft im Supermarktregal auch erkennen können“, verweist Schmuckenschlager auf die Notwendigkeit der Herkunftskennzeichnung.

„Das Budget 2022 bringt die notwendige Planungssicherheit für unsere Familienbetriebe. Österreichs Landwirtschaft ist im internationalen Vergleich kleinstrukturiert und trotzdem wettbewerbsfähig, das ist der Verdienst unserer erfolgreichen Agrarpolitik“, so Schmuckenschlager abschließend.

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at