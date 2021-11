Strasser: Budget 2022 bringt Planungssicherheit für Bauernfamilien

104 Millionen Euro mehr für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus

Wien (OTS/ÖVP-PK) - „Die Versorgung mit heimischem Lebensmittel ist wichtiger als je zuvor, das hat uns die Corona-Krise klar vor Augen geführt. Das Budget 2022 bietet eine verlässliche und solide Basis, damit auch in Zukunft die Versorgungssicherheit garantiert werden kann. Notwendige zusätzliche Gelder für Investitionen und Projekte im ländlichen Raum gehen mit dem Budget für 2022 einher – das schafft mehr Planungssicherheit“, so ÖVP-Landwirtschaftssprecher und Bauernbund-Präsident Abg. z. NR DI Georg Strasser.

„Die Landwirtschaft, der Tourismus und unsere Regionen sind eng miteinander verbunden, das spiegelt sich auch im Budget für 2022. Das Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus verfügt 2022 über insgesamt 3,37 Milliarden Euro. Das sind um 104 Millionen Euro mehr als noch im Budget für 2021. Im Bundesfinanzrahmen 2022-2025 konnte sogar eine Steigerung des Budgets von 555 Millionen Euro erreicht werden“, so Strasser. Der Anstieg ist vor allem auf erhöhte Investitionen für den Waldfonds, den Breitbandausbau und den Europäischen Fonds für regionale Entwicklungen (EFRE) zurückzuführen. Um eine effektive Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) zu gewährleisten, steht dem Bereich der Agrar- und Regionalpolitik im Jahr 2022 ein Betrag von 2,26 Milliarden Euro zur Verfügung. Davon sind 902 Millionen Euro für die Weiterführung der Erfolgsgeschichte der ländlichen Entwicklung vorgesehen.

Zukunftstechnologien und Innovationen fördern

„Mit dem Budget 2022 fördern wir die Wettbewerbsfähigkeit der Familienbetriebe in unseren Regionen. Innovative Ideen, fortschrittliche Technik sowie nachhaltige Wirtschaftsweisen werden stärker forciert als zuvor. Damit ermöglichen wir eine beständige Weiterentwicklung. Allein für die Umsetzung der Breitbandstrategie 2030 mit dem Ziel des nahezu flächendeckenden Ausbaus von ultraschnellen Breitbandzugängen wird ein Budget von 246 Millionen Euro veranschlagt – eine dringend notwendige Investition in die digitalen Lebensadern unserer ländlichen Regionen. Damit stärken wir unsere Bäuerinnen und Bauern nicht nur finanziell, sondern geben auch mehr Perspektive“, so Strasser.

Meilenstein Waldfonds

Zusätzlich zum bereits beschlossenen Waldfonds schnürt die Bundesregierung noch ein Maßnahmenpaket in der Höhe von 102,5 Millionen Euro. Insgesamt wird damit bis 2025 ein Gesamtbetrag von 350 Millionen Euro in Österreichs Wälder investiert. „Der Waldfonds ist ein echter Meilenstein. Mit diesen Mitteln werden durch den Borkenkäfer geschädigte Wälder wieder aufgeforstet und nachhaltig gepflegt. Damit können unsere Bäuerinnen und Bauern auch weiterhin für klimafitte und artenreiche Wälder sorgen“, schließt Strasser.

