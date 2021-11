Wiener Ärzteball 2022 wird coronabedingt abgesagt

Aktuelle Zahlen lassen kein unbeschwertes Ballvergnügen im Jänner erwarten

Wien (OTS) - Der am 29. Jänner 2022 in der Wiener Hofburg geplante 71. Wiener Ärzteball muss coronabedingt abgesagt werden. Der Vorstand der Ärztekammer für Wien hat gestern, Dienstag, in seiner Sitzung die Absage des Balls aufgrund der aktuellen COVID-Lage beschlossen. Es sei momentan nicht möglich, den Ball wie gewünscht abzuhalten. ****

„Es ist keine leichte Entscheidung gewesen, denn sicherlich gehört der Ärzteball zu den Highlights der Wiener Ballsaison, aber die derzeitige Lage in Österreichs Spitälern und die ungewisse weitere Entwicklung der aktuellen Coronawelle lassen uns keine andere Wahl“, heißt es seitens der Ärztekammer.

Gerade in der derzeitigen heiklen Situation, in der sich Österreich aufgrund der Coronapandemie befindet, müsse die Ärztekammer als Vertreterin der Ärztinnen und Ärzte besonders verantwortungsvoll vorangehen und diesen Schritt setzen. Nichtsdestotrotz hoffe man nun auf eine Durchführung des 71. Ärzteballes im Jänner 2023. (kmc)

Rückfragen & Kontakt:

Ärztekammer für Wien

Mag. Kathrin McEwen

(++43-1)51501 - 1415, 0664/9697526

mcewen @ aekwien.at

http://www.aekwien.at