FPÖ – Angerer zu Teuerungsausgleich: „Wo SPÖ draufsteht, ist aber FPÖ drin!“

SPÖ kupfert Teuerungsausgleich von Jörg Haider ab!

Wien (OTS) - „Wo SPÖ draufsteht, ist jetzt aber FPÖ drin. Mit ihrem Antrag für einen Teuerungsausgleich, hat die SPÖ eine Idee von Jörg Haider und den Freiheitlichen abgekupfert, die es schon vor 15 Jahren gegeben hat. Zudem entspricht die Forderung nach einer Erhöhung des Heizkostenzuschusses und der Einführung eines Stromkostenzuschusses genau jenen FPÖ-Dringlichkeitsanträgen, die in den letzten Wochen von der SPÖ im Kärntner Landtag mehrfach abgelehnt wurden“, erklärte heute der FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Das ist eine scheinheilige und unehrliche populistische Politik, die die SPÖ hier betreibt. Einerseits auf Bundesebene etwas zu fordern, was sie dann im selben Atemzug in Kärnten, in dem Landeshauptmann Kaiser und seine SPÖ Regierungsverantwortung tragen, ablehnen“, kritisierte Angerer.





Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at