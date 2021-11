Die europäische Theaternacht

Am Samstag, 20. Nov. 2021

Wien (OTS) - Unterdem Motto „GEMEINSAM WAS ERLEBEN – WIR GEHEN SICHER WIEDER INS THEATER“ findet am Samstag, dem 20. November zum elften Mal in Österreich die “Europäische Theaternacht” statt. Ca. 50 Organisationen nehmen daran teil, wie im Vorjahr steht die Veranstaltung aber auch heuer im Schatten der Covid-19 Pandemie.

Das Festival wurde 2008 in Kroatien ins Leben gerufen. Jeweils am dritten Samstag im November wird in vielen Ländern auf die Leistungen des Theater hingewiesen. Durch vielfältige Veranstaltungsformate und unter dem Motto „Pay As You Wish“ soll ein neues Publikum angesprochen und zum Theaterbesuch bewegt werden.

In der kürzlich fertiggestellten EU-Studie ASSET gibt fast die Hälfte der Besucher*innen an, ins Theater zu gehen, um dort gemeinsam mit anderen etwas zu erleben. Die Einrichtungen sind sich der hohen Verantwortung gegenüber diesem Publikum wie auch den eigenen Mitarbeiter*innen bewusst. Sie haben seit Beginn der Pandemie alles unternommen, um einen sicheren Besuch zu gewährleisten.

Umso katastrophaler ist es, dass alle Planungen durch politisches Versagen beim Umgang mit der Pandemie und zu späte hektische Sofortmaßnahmen wieder zunichte gemacht werden. Die Europäische Theaternacht schließt sich der Forderung an, sämtliche derzeit auslaufende Sicherungsmaßnahmen, Hilfsfonds und Schutzschirme für die Kultur zu verlängern, um nicht auch noch den Erhalt der österreichischen Kulturlandschaft aufs Spiel zu setzen.

Das Programm der Theaternacht wie auch Programmänderungen und Absagen sind unter www.theaternacht.at abrufbar.

