18 Jahre AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer – meine Bilanz

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Nach 18 Jahren an der Spitze der Arbeiterkammer Oberösterreich zieht sich Dr. Johann Kalliauer nun zurück. Bei der Vollversammlung, die kommenden Mittwoch (24.11.) stattfindet, wird er das Amt des Präsidenten offiziell übergeben. Bei einer Pressekonferenz am Dienstag, 23. November 2021, um 12.00 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , wird Präsident Kalliauer nochmals die Meilensteine seiner Ära Revue passieren lassen.



Und zwar unter dem Titel: 18 Jahre AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer – meine Bilanz

Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich.

Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.

