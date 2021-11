Preis für innovative Lehre an der FHWien der WKW verliehen

Der Lehrpreis der Wiener Fachhochschule holte einmal mehr hervorragende didaktische Projekte vor den Vorhang.

Wien (OTS) - Mit der Verleihung des Preises für innovative Lehre würdigt die FHWien der WKW jedes Jahr innovative didaktische Projekte und unterstreicht so den hohen Stellenwert der Lehre an der auf Management und Kommunikation spezialisierten Fachhochschule. Am 11. November 2021 wurde der heurige Lehrpreis im Rahmen einer Online-Veranstaltung vergeben.

Der Schwerpunkt der Ausschreibung lag auf Erfolgsrezepten für Standardlehrveranstaltungen und auf der Integration der Nachhaltigkeitsziele der Vereinten Nationen (Sustainable Development Goals – SDGs) in die Lehre. Die Qualität aller Einreichungen war hervorragend, was die interne Jury der FHWien der WKW vor eine schwierige Aufgabe bei der Wahl der PreisträgerInnen stellte.

Zwei Prämierungen für innovative Elemente in Lehrveranstaltungen

In der Kategorie „Einzelne innovative Elemente“ wurden zwei Siegerteams ausgelobt: Das Projekt „Barcamp“ von Dipl.-Soz.päd.in (FH) Claudia Schwarz, MA, Dr.in Margret Stelxner und Mag.a Sandra Luger zeichnet sich durch eine hohe Handlungs- und Kompetenzorientierung aus. Im Rahmen des Projekts „Comic Arbeitsrecht“ von Birgit Kronberger, MBA, Mag. Rainer Kraft und Mag.a Doris Preyer wurden juristische Lehrinhalte durch den Einsatz von Comics aufbereitet und visualisiert.

Auszeichnung für Integration der SDGs in die Lehre

Der Preis in der Kategorie „Sustainable Development Goals in der Lehre“ wurde an Klaus Fritz, B.A. M.A. und Mag. (FH) Jürgen Weiß, B.A. M.A. vergeben. Sie haben die Nachhaltigkeitsziele in die gesamte Lehrveranstaltung „Touristische Makroökonomie“ integriert. Die Studierenden erarbeiteten asynchron Inhalte und präsentierten wöchentlich einen „SDG Tourism Ticker“. Im Rahmen einer Systemanalyse verarbeiteten sie Erkenntnisse und zeigten sie Zusammenhänge auf.

„Es ist uns wichtig, innovative Leistungen in der Lehre zu würdigen und den Lehrenden für ihr Engagement zu danken“, betont FH-Prof.in Dr.in Beate Huber, Vorsitzende des Kollegiums der FHWien der WKW.

Die FHWien der WKW gratuliert den ausgezeichneten Lehrenden, dankt allen Teilnehmenden und freut sich schon jetzt auf die Einreichungen für den Lehrpreis 2022!

Foto zur Pressemitteilung:

FHWien der Wirtschaftskammer Wien (WKW)

Die FHWien der WKW ist seit über 25 Jahren am Markt und Österreichs führende Fachhochschule für Management & Kommunikation. Eng vernetzt mit heimischen Unternehmen bietet die FHWien der WKW eine ganzheitliche und praxisbezogene akademische Aus- und Weiterbildung für über 2.800 Bachelor- und Master-Studierende. Zwei Drittel der Lehrenden kommen direkt aus der Wirtschaft. Ein exakt auf die Bedürfnisse der Unternehmen zugeschnittenes Lehr- und Forschungs­angebot bereitet die AbsolventInnen – bislang über 12.700 – optimal auf ihre Karriere vor.

