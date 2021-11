Berlakovich: Gemeinsam am Reichtum Österreichs mit seinen Volksgruppen weiterarbeiten

Volksgruppen sind ein wichtiger Teil der Identität unseres Landes

Wien (OTS/ÖVP-PK) - Die Volksgruppen sind ein wichtiger Teil der Identität unseres Landes. In Österreich gibt es sechs anerkannte, autochthone Volksgruppen: die burgenländischen Kroaten, die Kärntner Slowenen, die Ungarn, die Tschechen und Slowaken sowie die Roma. Diese leben seit Jahrhunderten mit ihren Sprachen und ihrer Vielfalt gemeinsam mit der deutschsprachigen Mehrheitsbevölkerung in diesem Land, und das macht die Einzigartigkeit aus. Das sagte heute, Dienstag, ÖVP-Volksgruppensprecher Abg. DI Nikolaus Berlakovich anlässlich der Debatte zum Bundesfinanzrahmengesetz und Bundesfinanzgesetz 2022 zum Kapitel Volksgruppen.

„Das Burgenland ist durch seine ethnische Vielfalt geprägt. Burgenländische Kroaten und Ungarn sowie Roma und Sinti leben im Burgenland, das heuer sein hundertjähriges Jubiläum feiert. Wir können stolz sein, dass wir ein friedliches Miteinander haben. Dieses Miteinander ist beispielhaft und Ausdruck der gelebten Akzeptanz und Toleranz“, so der burgenländische Abgeordnete. Begründet sei dies in der jahrhundertelangen Geschichte und in der Zusammenarbeit zwischen Volksgruppenorganisationen und der Politik, hob der ÖVP-Mandatar unter anderem das zweisprachige Bildungswesen vom Kindergarten bis zu den Höheren Schulen und das vielfältige Angebot in den Medien hervor. Unter Bundeskanzler Schüssel seien zudem zweisprachige Ortstafeln aufgestellt worden, zitierte Berlakovich den damaligen Kanzler: „Öster-Reichtum drückt sich auch in der Vielfalt der Volksgruppen aus.“

Die Verdoppelung der Volksgruppenförderung im vergangenen Herbst um vier auf acht Millionen Euro sei wichtig, denn es gelte, die Kultur und die Sprachen zu erhalten. Die Verdoppelung habe eine „echte Aufbruchstimmung“ gebracht. „Die Volksgruppen brauchen diese Mittel, um verstärkt kulturelle Veranstaltungen zu organisieren sowie Bildungsangebote und vieles mehr zu erarbeiten.“ Der Abgeordnete hob die gezielte Förderung von etablierten Wochenzeitschriften und Monatsmedien der sechs verfassungsmäßig anerkannten Volksgruppen hervor: „Jede Volksgruppe bekommt ein Leitmedium gefördert.“ Berlakovich dankte Bundesministerin Susanne Raab für ihre große Offenheit und ihr Engagement in diesem Bereich. „Gemeinsam können wir es schaffen, an diesem Reichtum Österreichs weiter zu arbeiten.“

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

Pressestelle des ÖVP-Parlamentsklubs

01/40110/4436

http://www.oevpklub.at