Die Bundesregierung muss endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit und Armut setzen!

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - Die Bundesregierung ignoriert das Problem der sich verfestigenden Langzeitarbeitslosigkeit. Welche individuellen, sozialen und gesundheitlichen Folgen damit einhergehen, zeigt eine aktuelle Sonderauswertung des Österreichischen Arbeitsklima Index.

Bei einer Pressekonferenz am Donnerstag, 18. November 2021, um 10 Uhr in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 5. Stock, Seminarraum 3 , präsentieren wir Ihnen die Ergebnisse der Befragung, analysieren die Versäumnisse der Bundesregierung und fordern mehr Mut und Förderung statt Angst und Sanktionierung: Die Bundesregierung muss endlich wirkungsvolle Maßnahmen gegen Langzeitarbeitslosigkeit und Armut setzen!

Welche das sind und was sie – im Gegensatz zu den kontraproduktiven Vorschlägen von Arbeitsminister Kocher und AMS-Chef Kopf – bringen, berichten Ihnen AK-Präsident Dr. Johann Kalliauer , und der Leiter des Teams Sozialpolitik der AK Oberösterreich, Dr. Dennis Tamesberger . Die Sonderauswertung präsentiert Ihnen die Geschäftsführerin von IFES, Dr.in Eva Zeglovits .

Wir freuen uns, eine Vertreterin oder einen Vertreter Ihrer Redaktion begrüßen zu dürfen. Vor Beginn der Pressekonferenz müssen wir den 2Gplus-Nachweis (geimpft, genesen plus gestestet) laut den aktuellen Covid-19 Vorgaben kontrollieren.

Die Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich. Über diesen Link können Sie sich bereits jetzt anmelden.









Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Oberösterreich, Kommunikation

Mag. Dominik Bittendorfer

+43 (0)50 6906-2191

dominik.bittendorfer @ akooe.at

ooe.arbeiterkammer.at