Der Verein Ohrenschmaus wird 15!

Benefizlesung im Theater in der Josefstadt am 28.11.2021, Beginn 11:00 Uhr

Um den Erhalt des Literaturpreis Ohrenschmaus weiterhin zu garantieren, lädt der Verein Ohrenschmaus zur Benefizlesung im Theater in der Josefstadt. Die barrierefreien Sträußelsäle des Theaters werden am 28.11.2021 ab 11:00 Uhr zum Schauplatz dieser einzigartigen Veranstaltung.

Sonntagsmatinée mit namhaften Mitwirkenden

Im Rahmen einer Sonntagsmatinée wird eine Auswahl spannender, kritischer und humorvoller Literatur der letzten 15 Jahre Ohrenschmaus präsentiert. Die Texte lassen das Publikum in eine meist noch unbekannte Welt blicken.

Der vielfach prämierte Dialektautor Peter Gstöttmaier wird neben der frisch gebackenen Preisträgerin Hanna Gugler und dem charismatischen Autor Martin Kautnik anwesend sein. Die Texte werden von Maria Happel, Markus Hering und Chris Pichler gelesen. Der musikalische Beitrag kommt vom inklusiven Ensemble Ohrenklang, bei dem Musiker:innen mit und ohne Behinderung gemeinsam an der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien eigene Kompositionen erarbeiten. Die Liedtexte des Ensembles sind abermals Textfragmente des Literaturpreis Ohrenschmaus.

15 Jahre Literaturpreis Ohrenschmaus

Der Literaturpreis Ohrenschmaus wurde vor 15 Jahren vom ehemaligen Abg. z. NR Dr. Franz-Joseph Huainigg initiiert und wird seitdem jährlich an Menschen mit Lernbehinderung und Schreibtalent vergeben. Die Preisträger:innen werden von einer hochkarätigen Jury, rund um Schirmherr Felix Mitterer, gekürt und im Zuge einer festlichen Preisverleihung geehrt. Seit 15 Jahren setzt sich der Verein Ohrenschmaus dafür ein, Menschen mit Lernbehinderung in ihren Talenten zu ermutigen und langfristig zu fördern.

Schoko-Preis 2021/22

Neben dem Hauptpreis schreibt der Verein Ohrenschmaus jährlich in Kooperation mit der Schokoladen-Manufaktur Zotter den beliebten Schoko-Preis aus. Für diesen Sonderpreis wird nach Texten zu einem bestimmten Thema gesucht - die besten Texte werden schließlich als Beilage der Zotter-Ohrenschmaus-Schokolade abgedruckt. Nach der erfolgreichen Mut-Schokolade lautet das inhaltliche Thema für den Schokopreis 2021/22 „Luftsprung“. Gewünscht ist eine literarische Auseinandersetzung mit Lebensfreude, dem Jubeln, der Lust am Leben. Am Schoko-Preis kann man noch bis 9. Jänner 2022 teilnehmen.

Die Mut-Schokolade ist noch bis Jänner in Trafiken österreichweit erhältlich.

