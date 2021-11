Leichtfried: SPÖ-Klub trauert um Otto Pendl

Wien (OTS/SK) - Der SPÖ-Klub trauert um seinen langjährigen Nationalratsabgeordneten und Sicherheitssprecher Otto Pendl. Unsere Anteilnahme und unser Mitgefühl gilt seiner Familie und seinen Angehörigen, erklärte stellvertretender SPÖ-Klubobmann Jörg Leichtfried am Mittwoch gegenüber dem Pressedienst der SPÖ. „Wir werden Sir Otto, seine direkte, zugleich aber immer auch respektvolle Art, vermissen.“ ****

Otto Pendl gehörte dem Nationalrat fast zwei Jahrzehnte an, neun Jahre lang bekleidete er die Funktion des SPÖ-Sicherheitssprechers. Er war stellvertretender SPÖ-Klubobmann und in drei Untersuchungsausschüssen hatte er den Vorsitz der SPÖ-Fraktion inne. In seine Zeit als Abgeordneter fiel ein Meilenstein in der Reform der U-Ausschüsse. Zum Beschluss zur Einsetzung von U-Ausschüssen als Minderheitenrecht meinte Pendl im Jahr 2014: „Mit diesen Beschlüssen schaffen wir einen echten Quantensprung im österreichischen Parlamentarismus." „Otto Pendl war über die Parteigrenzen hinweg geschätzt und anerkannt. Wir verlieren mit ihm einen überzeugten Parlamentarier und kämpferischen Sozialdemokraten,“ schloss Leichtfried. (Schluss) PP/up

