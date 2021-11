Aviso: Morgen, 9.11. - Grüne Enquete: „Viel beklatscht, schlecht bezahlt? Frauen, Arbeit & Corona“ u.a. mit Disoski, Koza, Anderl

Wien (OTS) - Meri Disoski, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen, und Markus Koza, Sprecher der Grünen für Arbeit und Soziales, laden in Kooperation mit „FREDA – Die Grüne Zukunftsakademie zur Förderung politischer Bildung & Kultur“ morgen, 9.11., ab 16.00 Uhr zur Grünen Enquete „Viel beklatscht, schlecht bezahlt? Frauen, Arbeit & Corona“.

Frauen verrichten den Großteil der unbezahlten Care-Arbeit: Kinderbetreuung, Pflege von Angehörigen, Hausarbeit. Dort, wo staatliche Institutionen wie Schulen (z.B. pandemiebedingt) ausfallen, springen meist Frauen als „soziale Airbags“ ein, um die entstandenen Lücken zu füllen. Jene Berufe und Branchen, in denen mehrheitlich Frauen arbeiten – wie etwa Pflege, Gesundheit, Pädagogik, soziale Dienste – sind oft inadäquat bezahlt.



Vielfach ist in den vergangenen Monaten festgehalten worden, dass es maßgeblich Frauen waren, die unsere Gesellschaft durch die Corona-Pandemie getragen haben. Dafür wurden sie auch beklatscht. Doch was bleibt ihnen davon? Die Corona-Pandemie hat drastisch bestätigt, dass eine Neubewertung bezahlter Frauen-Erwerbsarbeit und eine fairere Verteilung von unbezahlter Care-Arbeit in Österreich notwendig ist.

Vor diesem Hintergrund sucht die Grüne Enquete Antworten auf folgende Fragen: Wie hat sich die Arbeitswelt für und von Frauen durch die Pandemie verändert und welche Schlüsse sind daraus zu ziehen? Mit welchen Maßnahmen kann die Erwerbssituation von Frauen nachhaltig verbessert werden? Was braucht es konkret für eine Aufwertung von Berufen mit hohem Frauenanteil? Wie kann eine moderne, zukunftsorientierte Frauenförderung und eine zeitgemäße, partnerschaftliche Aufteilung von Sorgearbeit aussehen? Welche politischen Maßnahmen sind dafür notwendig?

Programm:

ab 15:30: Einlass



16:00-16:15: Begrüßung und Einleitung

Meri Disoski, stv. Klubobfrau und Frauensprecherin der Grünen

Markus Koza, Sprecher der Grünen für Arbeit und Soziales

16:15-17:15: Input von und Diskussion mit Expert*innen

Renate Anderl, Präsidentin der Arbeiterkammer Wien und Bundesarbeiterkammer

Maria Katharina Moser, Direktorin der Diakonie Österreich

Katja Russo, Vorstandsfrau bei „Frauen beraten Frauen“

Manuela Vollmann, Geschäftsführerin ABZ Austria



17:15-18:00: Fragen aus dem Publikum

im Anschluss Vernetzung

Die Vertreter*innen der Medien sind herzlich eingeladen!

Um Anmeldung unter buero@freda.at wird gebeten. Die geltenden Corona-Maßnahmen sind für die Teilnahme an der Veranstaltung unbedingt einzuhalten.

Grüne Enquete „Viel beklatscht, schlecht bezahlt? Frauen, Arbeit & Corona“

Datum: 09.11.2021, 16:00 - 18:00 Uhr

Ort: Palais Epstein

Dr.-Karl-Renner-Ring 1, 1010 Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Grüner Klub im Parlament

+43-1 40110-6697

presse @ gruene.at