FPÖ – Steger: Skifahren darf kein Impf-Privileg sein!

2G-Regel für heimische Pisten ist gesundheitspolitischer Skandal der Sonderklasse!

Wien (OTS) - „Die Einführung der 2G-Regel beim Skifahren ist einer der größten gesundheitspolitischen Skandale. Der seit Monaten ständig erhöhte Druck auf Ungeimpfte gipfelt nun in einem Lockdown light, der nicht nur den Skiurlaub vieler ungeimpfter Familien, sondern den gesamten Wintertourismus auf einen Schlag zerstört. Die türkis-grüne Bundesregierung spaltet unsere Gesellschaft wie noch nie zuvor und macht den beliebten Skisport zum Impf-Privileg. Gerade für die Skination Österreich ist dieser Umstand eine Schande sondergleichen. Ohne epidemiologische Grundlage wird völlig evidenzbefreit eine Einzelsportart an der frischen Luft für hunderttausende Menschen verboten“, kritisierte FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger und vermisst vor allem auch den Aufschrei des sogenannten Sportministers Werner Kogler, der eigentlich höchstes Interesse daran haben müsste, dass sich Menschen an der frischen Luft bewegen.

Die Corona-Ansteckungsgefahr im Freien sei bekanntermaßen nur minimal. Das scheine den Verantwortungsträgern aber völlig egal zu sein. Petra Steger: „Gesundheitsminister Mückstein entpuppt sich mehr und mehr als ‚Ungesundheitsminister‘. Auch der Fakt, dass Sport nicht nur ein sozial und wirtschaftlich wichtiger Faktor, sondern in erster Linie eben auch ein gesundheitlicher ist, wird komplett ausgeblendet. Der bereits jetzt existierende Bewegungsmangel wird sich nun weiter verschärfen und eine Lawine an negativen Folgeerscheinungen auslösen.“ Auf den Aufschrei von „Scheinsportminister“ Kogler wartet die FPÖ-Sportsprecherin bislang aber vergeblich. Unter den absurden Maßnahmen-Verschärfungen leide neben der ungeimpften Bevölkerung, aber natürlich auch die gesamte Tourismusbranche, welche mit zusätzlichen Umsatzeinbrüchen schwer zu kämpfen haben werde. Nach dem Totalausfall im letzten Jahr seien die Betriebe ganz besonders auf eine erfolgreiche Wintersaison angewiesen, die es mit 2G nicht geben werde, befürchtete FPÖ-Sportsprecherin NAbg. Petra Steger.

