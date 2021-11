FPÖ – Kickl: Richtigstellung zu falschem Medienbericht über Treffen mit Kanzler Schallenberg

Kanzlerbüro trat im Raum stehenden Treffen im Parlament nicht näher

Wien (OTS) - Zum heute in einer Tageszeitung erschienenen „Insider-Bericht“, wonach FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl nicht zu einem Termin mit Bundeskanzler Schallenberg durfte, weil er angeblich einen PCR-Test verweigert hätte, hält Herbert Kickl folgendes fest: „Unter der Schikane des 2,5G-Regimes wollte ich diesen Termin nicht wahrnehmen. Ich habe dem Kanzlerbüro mitgeteilt, dass wir uns alternativ gerne im Parlament treffen können.“ So sei Schallenberg am Mittwoch wegen der Bundesratssitzung ohnehin im Parlament unterwegs gewesen.

„Diese Idee des Treffens auf parlamentarischem Boden wurde vom Kanzlerbüro aber nicht weiterverfolgt. So haben wir am Ende eben ‚nur‘ telefoniert. Schallenberg ist ja schon seit geraumer Zeit in der Politik und mir kein Unbekannter, weshalb ich ihn nicht persönlich kennen lernen musste. Im Telefonat, das von Schallenberg als atmosphärisches und inhaltsleeres Geplausche angelegt war, habe ich ihm übrigens klar und deutlich gesagt, dass ich seine Corona-Politik für verantwortungslos halte und diese unser Land ins Desaster führt“, hielt der FPÖ-Obmann abschließend fest.

