FPÖ – Vilimsky zu von der Leyen: „Klimaverlogenheit im Businessjet!“

EU-Kommissionschefin absolvierte 18 von 34 Dienstreisen mit „Air Taxis“ – darunter sogar die 55 Kilometer von Wien nach Bratislava

Wien (OTS) - „Unter dem Titel Klimaschutz einerseits Belastungspakete für Europas Bürger schnüren, aber andererseits selber exzessiv Privatjets nutzen: Das zeigt die ganze Verlogenheit von EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und ihrem Green Deal“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.

Anlass sind britische Medienberichte, wonach von der Leyen 18 ihrer 34 offiziellen Dienstreisen seit Dezember 2019 mit Privatjets (in den Brüsseler Unterlagen als „Air Taxi“ ausgeschildert) absolviert habe – der CO2-mäßig wohl mit Abstand umweltschädlichsten Reisevariante. „Von der Leyen hat offenbar im heurigen Sommer sogar für die 55 Kilometer Luftlinie von Wien nach Bratislava einen Businessjet genommen. Wer soll sie noch ernst nehmen, wenn sie angesichts dieses Verhaltens den EU-Bürgern ihre Klimaschutzmaßnahmen verkaufen will?“, so Vilimsky.

„Wir haben schon Anfang des Jahres darauf hingewiesen, dass die gesamte EU-Kommission in einer Ausschreibung um fast 60 Prozent mehr Geld für Businessjets ausgeben will. Und das, obwohl sie gleichzeitig die Bürger mit einschneidenden Belastungsmaßnahmen zum CO2-Verzicht nötigt“, sagte der freiheitliche EU-Abgeordnete. „Bei dieser Gelegenheit haben wir schon damals aufgezeigt, dass die Brüsseler Nomenklatura keine CO2-Scham kennt, wenn es um ihre Dienstreisen geht. Sie ist beim Klimaschutzthema damit völlig unglaubwürdig. Angesichts des derzeit laufenden Klimagipfels kann man wirklich sagen: In Glasgow versammeln sich Leute, die mit dem Privatjet anreisen, um anderen Leuten einzureden, sie sollten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“

