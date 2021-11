IKG Wien: Stilles Gedenken an die Opfer des Terroranschlags vom 2. November 2020

Mahnwache für gesellschaftlichen Zusammenhalt zwischen 12 und 21 Uhr in der Seitenstettengasse und am Desider-Friedmann-Platz

Wien (OTS) - „Wir wollen mit dem gemeinsamen stillen Gedenken am Ort des Anschlags ein Zeichen für gesellschaftlichen Zusammenhalt und Vielfalt in unserer Stadt setzen”, lädt Oskar Deutsch, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde Wien (IKG) alle Menschen in der Bundeshauptstadt, heute zwischen 12 und 21 Uhr in die Seitenstettengasse ein. “Bei der Mahnwache haben wir die Todesopfer und ihre Angehörigen in Gedanken. Wir werden sie nicht vergessen!”



Am 2. November jährt sich der Anschlag eines islamistischen Terroristen bei dem vier Menschen getötet und 23 Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Die Mahnwache findet gemeinsam mit Mitgliedern der jüdischen Gemeinde und mit Künstlerinnen und Künstlern sowie Anrainern statt.



IKG Präsident Oskar Deutsch: „An diesem Ort war es nicht der erste Anschlag, doch wir bauen auf den Zusammenhalt in der Gesellschaft, um dem tödlichen Hass, der zu diesen Taten führt, ein Ende zu bereiten. An dieser Stelle möchte ich auch den Sicherheitsbehörden ebenso danken wie den Rettungskräften und allen Menschen, die sich vor einem Jahr und weiterhin täglich in den Dienst ihrer Mitmenschen stellen.“

