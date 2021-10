AVISO: Pressekonferenz des Fachverbandes der Immobilien- und Vermögenstreuhänder, 3.11.2021, 14:00 Uhr, WKÖ

Update: Studie zu Wohnbauprojekten in Wien und Niederösterreich

Wien (OTS) - Wohnbauprojekte in der Pipeline in Niederösterreich im Vergleich zu Wien“ war die erste Untersuchung in der zwei Bundesländer miteinander verglichen wurden. Jetzt erschien ein weiteres Update und zeigt einige interessante Veränderungen, die wir Ihnen in einem Mediengespräch vorstellen möchten. Neben einer umfassenden Auswertung der aktuellen Wohnprojekte in den beiden Bundesländern werden dabei auch Vergleiche zwischen Niederösterreich und Wien gezogen.



Ihre Gesprächspartner:

Fachverbandsobmann-Stv. Fachgruppenobmann Wien KommR Michael Pisecky

Fachgruppenobmann Niederösterreich Johannes Wild, MSc MRICS

Vertreter Verband Gemeinnütziger Bauvereinigungen GBV

Firma Exploreal Mag. Alexander Bosak, MRICS MBA

Firma Exploreal DI Matthias Grosse, MA

Mittwoch, 3. November 2021, 14 Uhr,

WKÖ, Saal B 52

Klicken Sie hier, um an der Besprechung teilzunehmen

Wir freuen uns auf Ihr Kommen und ihre Teilnahme und bitte um Anmeldung unter DMC_PR@wko.at.

