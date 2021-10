AVISO: Integrationsministerin Susanne Raab lädt zum Vienna Forum am Donnerstag, 28.10.2021

Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration

Wien (OTS) - Morgen Donnerstag, den 28. Oktober 2021, lädt Integrationsministerin Susanne Raab zum „Vienna Forum on Countering Segregation and Extremism in the Context of Integration“ ins Palais Niederösterreich in Wien. Eingeladen sind unter anderem der dänische Minister für Immigration und Integration Matthias Tesfaye, die beigeordnete Ministerin für Staatsbürgerschaft im französischen Innenministerium Marlène Schiappa, der flämische Vizepremier- und Integrationsminister Bart Somers, der EU-Koordinator für Terrorismusbekämpfung Ilkka Salmi sowie zahlreiche Expertinnen und Experten aus ganz Europa.

10.30 Uhr

Arbeitssitzung der politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten

13.00 Uhr

STATEMENTS der politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten

13.30 Uhr

Inhaltliche Podiumsdiskussion der politischen Repräsentantinnen und Repräsentanten

Ort: Palais Niederösterreich, Herrengasse 13, 1010 Wien (Medieneinlass 9.45 bis 10.30 Uhr und 12.15 bis 13.00 Uhr)





