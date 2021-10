FPÖ – Kickl: Mit 3G-Zwang am Arbeitsplatz demoliert die Regierung ein weiteres Grundrecht!

Anschlag auf kleine Leute wird ausgeführt von altschwarzen, türkisen und roten Bonzen

Wien (OTS) - Massive Kritik an dem gestern Abend bekanntgewordenen Entwurf der Verordnung für 3G am Arbeitsplatz äußerte FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl: „Mit dem 3G-Zwang am Arbeitsplatz demoliert die Regierung am Vorabend des heutigen Feiertags der Freiheit ein weiteres wichtiges Grundrecht, nämlich das Recht auf Erwerbs- bzw. Erwerbsausübungsfreiheit“, kritisierte Kickl und stellte fest, dass es sich erneut um eine Maßnahme ohne Evidenzgrundlage und ohne jede Verhältnismäßigkeit handle.

Es sei skandalös, dass dieser, von einer zunehmend totalitären türkis-grünen Regierung gesetzte, völlig schikanöse Schritt gegen ungeimpfte Menschen auch noch von der SPÖ sowie von Arbeiterkammer und Gewerkschaft ermöglicht und bejubelt werde. „Die selbsternannten Arbeitnehmervertreter haben es sich gerichtet. Die roten Gewerkschafts-Bonzen, die ohne jede Beeinträchtigung durch Corona-Maßnahmen Gagen von weit über 10.000 Euro monatlich einsackeln, machen gemeinsame Sache mit den altschwarzen bzw. türkisen Bonzen aus dem ÖAAB und aus der Wirtschaftskammer, die mindestens genauso viel einstreifen. Gemeinsam gehen sie auf die kleinen Leute los, die mit einem Bruchteil dieses Geldes auskommen müssen und setzen ihnen das Messer an. Impfen oder Jobverlust lautet die völlig unverhohlene Drohung“, so Kickl.

