Arbeiterkammer OÖ fordert Nachbesserungen beim Klimaticket und den raschen Ausbau des Öffentlichen Verkehrs

Linz (OTS) - Die Arbeiterkammer OÖ begrüßt das Klimaticket als Beitrag zur Ökologisierung des Verkehrs. Positiv ist auch, dass es vielen Berufspendlern/-innen Preisvorteile gegenüber ihren derzeit verwendeten Tickets bietet. „ Viele Menschen im ländlichen Raum können es aber wegen der schlechten Anbindung an den Öffentlichen Verkehr gar nicht nutzen. Daher muss dem Klimaticket unverzüglich ein groß angelegtes Ausbauprogramm für den Öffentlichen Verkehr folgen. Und auch bei der Übersichtlichkeit des Tarifsystems und den Ermäßigungen für Familien, Senioren/-innen oder Studierenden muss noch nachgebessert werden “, sagt der AK-Präsident.

In der Hektik vor Einführung des Klimatickets ist ein preislicher Wildwuchs entstanden, der das Tarifsystem sehr unübersichtlich macht. Die AK OÖ fordert daher eine Überarbeitung der Ticketpreise mit dem Ziel einer deutlichen österreichweiten Vereinfachung.

Auch bei den Ermäßigungen muss nachgebessert werden: ein Klimaticket für Familien, das es derzeit nur in der bundesweiten Variante gibt, sollte auch auf Landesebene eingeführt werden. Die Seniorenermäßigung soll definitiv an den Pensionsantritt und nicht an das Erreichen eines Mindestalters gekoppelt werden und auch für Studierende wünscht sich Kalliauer Verbesserungen: „ Die Altersgrenze von 26 Jahren sollte kein Dogma sein. Zumindest jene Studierenden, die ein Selbsterhalter-Stipendium bekommen und schon älter sind, sollten auch die Studentenermäßigung erhalten. Das wäre auch bildungspolitisch sinnvoll. “

Das größte Manko sieht die AK aber darin, dass das Klimaticket nur jenen Menschen mehr klimafreundliche Mobilität bietet, deren Wohnsitze schon jetzt mit Bus oder Bahn gut erreichbar sind. Das ist in großen Teilen Österreichs, insbesondere im ländlichen Raum, noch nicht der Fall. Diese Regionen und Gemeinden müssen schnellstmöglich mit öffentlichen Mikro-Verkehren (etwa durch Kleinbusse) erschlossen und in ein großzügig getaktetes öffentlichen Verkehrssystem integriert werden. Deren Nutzung muss selbstverständlich ebenfalls mit dem Klimaticket möglich sein.





