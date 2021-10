Tag der offenen Tür am 26. Oktober 2021 im Außenministerium

Das Außenministerium lädt anlässlich des österreichischen Nationalfeiertags zum Tag der offenen Tür 2021 am Minoritenplatz und digital ein.

Wien (OTS) - In der Zeit von 09:00 bis 16:00 Uhr können interessierte Besucherinnen und Besucher am 26. Oktober 2021 den Stand des Außenministeriums am Minoritenplatz besuchen und sich selbst ein Bild über die vielfältigen Aufgabenbereiche des Außenministeriums machen. Im Fokus des diesjährigen Tages der offenen Tür stehen dabei das Krisenmanagement des Außenministeriums und konsularischen Hilfeleistung für Österreicherinnen und Österreicher im Ausland. Für alle, die selbst an einer Laufbahn im Außenministerium interessiert sind, stehen zudem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Personalabteilung für Fragen zu Karrieremöglichkeiten im auswärtigen Dienst bereit.

Außerdem wird beim Ausgang der Linie U3 am Minoritenplatz ein Impfbus des Impfservices der Stadt Wien zur Verfügung stehen. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich – einzig ein Lichtbildausweis und wenn vorhanden eine E-Card sind vorzuweisen.

Digitaler Tag der offenen Tür

Unter dem Leitmotiv „Weltweit für Sie da“ öffnet das Außenministerium auch virtuell seine Pforten und lädt alle Österreicherinnen und Österreicher im In- und Ausland ein, mehr über die Tätigkeitsbereiche im auswärtigen Dienst zu erfahren. Dazu geben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Außenministeriums am Nationalfeiertag unter www.bmeia.gv.at Einblicke in ihre Aufgabenbereiche.

„Neben der Unterstützung österreichischer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger, setzen wir uns auch für die Interessen der heimischen Wirtschaft und den Erfolg österreichischer Kulturschaffender im Ausland ein. Schauen Sie bei uns vorbei und erfahren Sie mehr!“, so Außenminister Linhart.

