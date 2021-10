Sabine Taschner-Mandl wird in den Vorstand des europäischen Neuroblastom-Forschungsnetzwerks gewählt

Neue Therapien für kindliche Nerventumore entwickeln und mehr molekulare Marker finden – das strebt Sabine Taschner-Mandl im Executive Committee Board der SIOPEN an.

Wien (OTS) - Dr. Sabine Taschner-Mandl, Leiterin der Tumorbiologie-Forschungsgruppe an der St. Anna Kinderkrebsforschung, wurde kürzlich in das Executive Committee Board des Neuroblastom-Forschungsnetzwerks SIOPEN der International Society of Pediatric Oncology Europe gewählt. Damit wird das Board, das sich bisher überwiegend aus Ärztinnen und Ärzten zusammensetzte, erstmals durch eine Molekularbiologin ergänzt.

Angriffspunkte des Tumors finden

Erklärtes Ziel der SIOPEN ist es, das Überleben von Kindern mit Neuroblastom – einem Tumor, der aus unreifen Nervenzellen hervorgeht – zu verbessern. Sabine Taschner-Mandl: „ Ich möchte die translationale Forschung und Interdisziplinarität innerhalb der SIOPEN-Studiengruppe fördern. " Dabei sind ihr vor allem zwei Aspekte wichtig. " Erstens möchten wir deutlich mehr zielgerichtete Therapien einsetzen, nicht nur in frühen Phase-I/II-Studien, sondern auch in größeren Studien. Um hier die besten Medikamente zu identifizieren, müssen wir die Biologie des Tumors genau kennen, etwa indem wir innerhalb translationaler Studien molekulare Tumorprofile erstellen und einbeziehen. “

Als zweiten Aspekt betont die Forscherin die prognostische Rolle von Biomarkern. „ Wir brauchen molekulare Marker, die Auskunft darüber geben, wie gut eine Behandlung anschlägt. Anhand solcher Marker können wir jene Kinder frühzeitig identifizieren, die auf Standardtherapien nicht oder nicht ausreichend ansprechen. Um diese Gruppen in Zukunft besser behandeln zu können, ist es essenziell translationale Forschungsergebnisse möglichst rasch zur Unterstützung der Therapieentscheidungen in klinische Studiendesigns zu implementieren. “

