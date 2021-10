Schwangerenberatung hilft weiter

Ziel ist immer herauszufinden, was die Frau gerade am meisten braucht, sie zu stärken und maßgeschneiderte Hilfe anzubieten. Gerade in der sensiblen Phase einer Schwangerschaft macht dieses Angebot einen großen Unterschied für Frauen, Familien und Kinder

Mag. Martina Kronthaler, aktion leben österreich

2/2