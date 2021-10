Aviso: PK Antikorruptionsbegehren – Do., 14. Oktober, 10 Uhr

Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren für einen Neustart in Sachen Korruptionsbekämpfung und Stärkung der Rechtsstaatlichkeit.

Wien (OTS) - Anlässlich der jüngsten Enthüllungen und Ereignisse widmet sich das Rechtsstaat & Anti-Korruptionsvolksbegehren im Rahmen einer Pressekonferenz der Frage, welche Schritte nun für einen politischen Neustart notwendig sind, um das beschädigte Vertrauen in die Politik und das internationale Ansehen der Republik wiederherzustellen.



Datum: Donnerstag, 14. Oktober

Beginn: 10.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Die Teilnahme ist auch online via Zoom möglich (siehe unten).

Als Gesprächspartner/innen stehen Ihnen zur Verfügung (in alphabetischer Reihung):

Mag. Michael IKRATH, ehem. Justizsprecher der ÖVP

Mag. Martin KREUTNER, MSc, Dean Emeritus Internationale Antikorruptions-Akademie

Dr.in Heide SCHMIDT, ehem. dritte Präsidentin des Nationalrates

Wir bitten um Verständnis, dass aufgrund der derzeit geltenden Bestimmungen nur ein begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden ist. Die Teilnahme ist nur mit einer namentlichen Anmeldung, einer FFP2-Maske und einem 3-G-Nachweis möglich.

Sie können auch online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.

Rückfragen & Kontakt:

Jan Hofmann

E: hofmann @ skills.at

M: +43 664 88236197