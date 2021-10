Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2021

48 Museen werden dieses Jahr ausgezeichnet, davon 18 Neuverleihungen und 30 Verlängerungen. Somit tragen österreichweit 299 Museen das Gütesiegel!

Wien (OTS) - Die Verleihung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2021 fand am Mittwoch, 6. Oktober 2021, im Rahmen des 32. Österreichischen Museumstages in Graz statt. Unter die heurigen Träger*innen des Gütesiegels reihen sich auch einige Bundesmuseen aus Wien – die Österreichische Galerie Belvedere, das mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig und drei Museen des KHM Museumsverbandes. Die Initiative der großen Häuser, sich um das Gütesiegel zu bewerben, setzt ein wichtiges Zeichen und Awareness zur qualitätsvollen Museumsarbeit nach den internationalen Ethischen Richtlinien für Museen von ICOM (Internationaler Museumsrat) in der österreichischen Museumslandschaft.

Dieses Jahr wurden 18 Institutionen erstmals mit dem Österreichischen Museumsgütesiegel ausgezeichnet, darunter sind jeweils zwei Museen aus Niederösterreich und der Steiermark – darunter u. a. das Kunstmuseum Waldviertel aus Schrems mit beeindruckendem Skulpturengarten.

Die Bundesländer Kärnten, Salzburg und Vorarlberg verzeichnen jeweils eine Neuverleihung: Das Pankratium aus Gmünd in Kärnten überzeugt als interaktive Erlebniswelt der Musik und Farbklänge. Mit dem Salzburger Museum Kunst der Verlorenen Generation wird eine außergewöhnliche Institution geehrt, die sich mit der Sammlung Böhme auf jene Künstler*innen fokussiert, die während des menschenverachtenden Regimes der Nationalsozialisten verfolgt wurden. Im Bregenzerwald versteckt sich ein kleines Juwel, das die Tradition der Tracht bis heute bewahrt und zu neuem Leben erweckt – die Juppenwerkstatt Riefensberg.

In Tirol erhalten fünf Museen das Museumsgütesiegel, die in ihrer Vielfalt unterschiedlicher nicht sein könnten: Zwei Heimatmuseen beleuchten kritische Fragen zur Geschichte und Identität der Orte – das Museum Wattens und das Achentaler Heimatmuseum - Sixenhof. Das Schloss Ambras als eine der ältesten Kunst- und Wunderkammern Europas – heute ein modernes Museum – wird ebenso mit dem Gütesiegel geehrt, wie das Museum Aguntum, das sich der Dokumentation, Ausgrabung und Vermittlung römischer Fundstücke in Dölsach verschrieben hat. Ein weiteres Museum in Innsbruck – das Audioversum Science Center – gibt spannende Einblicke in die Welt des Hörens.

Spitzenreiter mit sechs Erstverleihungen ist das Bundesland Wien – neben dem Weltmuseum Wien tragen mit der Kaiserlichen Wagenburg und Schatzkammer nun alle Standorte des KHM-Museumsverbandes das Gütesiegel.

Das Themenspektrum der ausgezeichneten Museen ist auch unter den 30 erneut ausgezeichneten Museen breit gefächert und reicht von dem burgenländischen Museum für Baukultur aus dem Neutal, über das Zeitgeschichte Museum Ebensee und ERLAUF ERINNERT – die sich beide der Erinnerungskultur verpflichtet haben – bis hin zum Museum Schloss Bruck in Lienz, das die Geschichte der mittelalterlichen Burganlage genauso wie die Arbeiten des Malers Albin Egger-Lienz präsentiert.

Seit der Etablierung des Österreichischen Museumsgütesiegels 2002 durch die beiden Trägerverbände ICOM Österreich und dem Museumsbund Österreich, wurden beinahe 300 Museen von einer unabhängig und ehrenamtlich tätigen Jury ausgezeichnet. Die sechsköpfige Jury setzt sich aus Expertinnen und Experten von ICOM Österreich und Museumsbund Österreich zusammen. Neben dem Juryvorsitzenden Heimo Kaindl (Direktor des Diözesanmuseums Graz) sind fünf weitere Jurymitglieder österreichweit im Einsatz, um qualitätsvolle Museumsarbeit vor Ort zu überprüfen und die Potenziale der unterschiedlichen Institutionen zu fördern: Carl Aigner (Kunsthistoriker und Direktor des Museums Niederösterreich a.D.), Evelyn Kaindl-Ranzinger (Geschäftsführerin des steirischen Museumsverbandes MUSIS), Lisa Noggler Gürtler (Direktorin des Museums der Völker, Schwaz), Ruth Swoboda (Direktorin der inatura Erlebnis Naturschau, Dornbirn) und Michael Weese (Direktor des Freilichtmuseums Salzburg, Großgmain).

Die Auszeichnung ist ein öffentlicher Nachweis dafür, Verantwortung für die Bewahrung des kulturellen Erbes zu übernehmen und vor allem die Vermittlung sowie Ausstellung der Museumsammlung wissenschaftlich fundiert für eine breite Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Der Kriterienkatalog des Österreichischen Museumsgütesiegel wurde einer Aktualisierung unterzogen und ebenfalls am Museumstag präsentiert. Dieser ist nicht nur für die Bewerbung ab 2022 gültig, sondern dient auch als Leitfaden über die Basics des Museumsmanagements. Nähere Informationen unter: www.museumsguetesiegel.at

18 Museen konnten dieses Jahr erstmals mit dem Gütesiegel ausgezeichnet werden:

Kärnten (1)

Pankratium Gmünd. Das Haus des Staunens, Gmünd in Kärnten www.pankratium.at

Niederösterreich (2)

Das Kunstmuseum Waldviertel, Schrems www.daskunstmuseum.at

Die Zinnfigurenwelt Katzelsdorf, Katzelsdorf www.zfw-katzelsdorf.at

Salzburg (1)

Museum Kunst der Verlorenen Generation, Salzburg www.verlorene-generation.com/museum

Steiermark (2)

Mineralien- und Bergbaumuseum, Anger https://www.anger.gv.at/index.php?route=common/page&id=2237

Museum Kapfenberg, Kapfenberg www.kapfenberg.gv.at

Tirol (5)

Achentaler Heimatmuseum SIXENHOF, Achenkirch www.sixenhof.at

Audioversum Science Center, Innsbruck www.audioversum.at

Museum Aguntum, Dölsach www.aguntum.at

Museum Wattens, Wattens www.museum-wattens.com

Schloss Ambras in Innsbruck, Innsbruck www.schlossambras-innsbruck.at

Vorarlberg (1)

Juppenwerkstatt Riefensberg, Riefensberg www.juppenwerkstatt.at

Wien (6)

mumok – Museum moderner Kunst Stiftung Ludwig www.mumok.at

Österreichischen Galerie Belvedere:

- Oberes Belvedere www.belvedere.at

- Belvedere 21 www.belvedere.at

und aus dem KHM Museumsverband:

Kaiserliche Schatzkammer www.kaiserliche-schatzkammer.at

Kaiserliche Wagenburg www.kaiserliche-wagenburg.at

Weltmuseum Wien www.weltmuseumwien.at

30 Museen werden für weitere fünf Jahre ausgezeichnet:

Burgenland (1)

MUBA Museum für Baukultur, Neutal www.muba-neutal.at

Kärnten (3)

Heinrich Harrer Museum, Hüttenberg www.harrermuseum.at

Bergbaumuseum und Schaubergwerk, Knappenberg www.huettenberg.at

Museum des Nötscher Kreises, Nötsch www.noetscherkreis.at

Niederösterreich (7)

ERLAUF ERINNERT, Museum der Friedensgemeinde Erlauf www.erlauferinnert.at

Ferrum – Welt des Eisens, Ybbsitz www.ferrum-ybbsitz.at

krupp stadt museum Berndorf www.kruppstadt-berndorf.at

Museum am Dom, St. Pölten www.museumamdom.at

Museum Humanum, Fratres www.museumhumanum.com

Museum Traiskirchen, Traiskirchen www.stadtmuseum-traiskirchen.at

Römerstadt Carnuntum, Petronell-Carnuntum www.carnuntum.at

Oberösterreich (3)

Museum Pregarten, Pregarten www.museumpregarten.at

OÖ. Schulmuseum, Bad Leonfelden www.ooeschulmuseum.at

Zeitgeschichte Museum und KZ-Gedenkstätte Ebensee, Ebensee www.memorial-ebensee.at

Salzburg (4)

Montanmuseum Altböckstein, Böckstein www.montanmuseum-boeckstein.at

Torf-Glas-Ziegel Museum, Bürmoos www.tgz-museum.at

Museum Zinkenbacher Malerkolonie, St. Gilgen www.malerkolonie.at

Seelackenmuseum, St. Veit im Pongau www.seelackenmuseum.at

Steiermark (3)

Benediktinerstift Admont, Admont www.stiftadmont.at

Museum im alten Zeughaus, Bad Radkersburg www.museum-badradkersburg.at

Tempelmuseum Frauenberg, Leibnitz www.tempelmuseum-frauenberg.at

Tirol (8)

Museum im Grünen Haus, Reutte www.museum-reutte.at

Archäologisches Museum Fließ, Fließ www.museum.fliess.at

Museum in der Widumspfiste, Fügen www.hmv-fuegen.at

Museum Schloss Bruck, Lienz www.museum-schlossbruck.at

Stadtarchäologiemuseum, Hall www.stadtarchaeologie-hall.at

Stadtmuseum Innsbruck, Innsbruck www.innsbruck.gv.at/stadtmuseum

Turmmuseum Oetz, Oetz www.turmmuseum.at

Tiroler Volkskunstmuseum, Innsbruck www.tiroler-volkskunstmuseum.at

Vorarlberg (1)

Vorarlberger Museumswelten, Frastanz www.museumswelt.com

Rückfragen & Kontakt:

Jasmin Ofner, BA

Österreichisches Museumsgütesiegel

Koordinatorin

T +43 1 53 50 431 – 1596

M +43 (0) 680 23 21 513

jasmin.ofner @ museumsguetesiegel.at

www.museumsguetesiegel.at