FPÖ – Hauser, Wurm: Regierung will betriebliche Gratistestungen mit Ende Oktober auslaufen lassen

Wien (OTS) - Von einem totalen Tohuwabohu im heutigen Gesundheitsausschuss berichten der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser und der freiheitliche Konsumentenschutzsprecher NAbg. Peter Wurm.

Der Einsatz der FPÖ hat dazu geführt, dass die Gratistests bis Ende März 2022 verlängert werden. „Alles andere wäre auch sozial völlig unverträglich“, so die beiden freiheitlichen Politiker. Gleichzeitig steht in einem Antrag von ÖVP und Grünen aber, dass die betrieblichen Gratistestungen nur mehr bis 31. Oktober 2021 stattfinden sollen. „Das ist vollkommen absurd“, empörte sich Hauser. „Das betriebliche Testen ist unproblematisch und sicher. Die Abschaffung schadet gerade den Tourismusbetrieben immens.“ Wurm empfindet es als besonders grotesk, dass Gesundheitsminister Mückstein offenbar völlig unvorbereitet in den Ausschuss gekommen ist, denn auf Nachfrage zum Auslaufen des betrieblichen Testens meinte er, er werde „nachfragen“.

Für Hauser zeigt dieses Verhalten des Ministers, dass hier wieder einmal eine Huschpfusch-Gesetzgebung stattfinde, die überhaupt nicht durchdacht sei. Eine Verlängerung der betrieblichen Gratistestungen müsse auf jeden Fall kommen.

