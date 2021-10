SPÖ-Keck zum Welttierschutztag: Vollspaltenbodenhaltung endlich beenden

Tiergerechte Haltung und gesunde Nutztiere müssen im Fokus stehen

Wien (OTS/SK) - „Der heutige Tag sollte für Bundesministerin Köstinger ein Anstoß sein, das Ende der Vollspaltenböden anzustreben. Köstinger muss einsehen, dass sie mit der Förderung von Vollspaltenböden eine falsche Politik betrieben hat, und jetzt endlich gegensteuern“, fordert SPÖ-Tierschutzsprecher Dietmar Keck zum heutigen Welttierschutztag. ****

Viel zu oft würde das Wohl von Nutztieren vergessen werden, meint Keck und rechnet vor: „Die tiergerechte Haltung und gesunde Nutztiere müssen im Fokus des Tierschutzes stehen. Es geht hier immerhin um fünf Millionen Schweine in Österreich. In den nächsten Wochen steht die Fördermittelvergabe bis 2027 in Österreich an. Gerechnet auf fünf Jahre bräuchte es jährlich 50. Millionen Euro der insgesamt 2,2 Milliarden Euro, um Schweine aus dieser Folterhaltung zu befreien. Das entspricht einer Fördersumme von insgesamt 250 Millionen Euro.“ Von den Grünen erwartet der Tierschutzsprecher endlich eine klare unterstützende Haltung im Kampf gegen Vollspaltenböden. (Schluss) sd/lp

