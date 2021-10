„Woche des Kalenders“ 2021: Branchenaktion in über 150 Papierfachhandelsgeschäften

7. – 16. Oktober: Im Rahmen der Woche des Kalenders gibt es bei jedem teilnehmenden Papierfachhändler ein attraktives Give-away.

Wien (OTS) - „Der Papierkalender gehört trotz Digitalisierung in jeder erdenklichen Form und Ausführung zum absoluten Must-Have. Mit angenehmer Haptik und ausgesprochener Übersichtlichkeit ist der Taschenkalender der optimale Begleiter in jeder Lebenssituation. Aber auch die Tisch- und Wandkalender lassen kein Ereignis übersehen“, sagt Andreas Auer, Obmann des Bundesgremiums des Papier- und Spielwarenhandels in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). In der „Woche des Kalenders“ präsentiert der österreichische Papierfachhandel sein attraktives und breit gefächertes Angebot an Buch- und Bildkalendern. „Wer im Aktionszeitraum einen Buch- oder Bildkalender ersteht, erhält darüber hinaus selbstklebende Notizzettel als Geschenk dazu“, so Auer.

Eine Liste der teilnehmenden Papierfachhändler findet sich auf https://www.papierundspiel.at.

Mehr als 150 Papierfachhändler in ganz Österreich nehmen an der achten Ausgabe der jährlichen „Woche des Kalenders“ teil. Die Aktion findet in Kooperation mit den Sponsoren Filofax, Korsch Verlag und Leuchtturm Albenverlag statt und soll einen Anreiz zum Kalenderkauf bieten. „Zu Weihnachten und insbesondere zum Jahreswechsel sind Kalender gern gesehene, attraktive Geschenke“, so Branchensprecher Auer abschließend.

Die „Woche des Kalenders“ wird auch mit einer Präsenz bei Facebook promotet, und zwar auf https://www.facebook.com/wochedeskalenders/ . (PWK 475/NIS)

