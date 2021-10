Ein Leben für die Kinder: SOS-Kinderdorf-Ehrenpräsident Helmut Kutin feiert 80. Geburtstag

Selbst im SOS-Kinderdorf aufgewachsen hat Helmut Kutin als Nachfolger von Gründer Hermann Gmeiner die weltweite Entwicklung von SOS-Kinderdorf über Jahrzehnte geprägt.

Wien (OTS) - „Es fehlt der Welt nicht so sehr an gutem Willen, sondern es fehlt immer wieder am konkreten Umsetzen in die Tat! Wir können alle jeden Tag einen kleinen Beitrag leisten.“ Was sich Helmut Kutin von der Gesellschaft wünscht, setzt er selbst seit Jahrzehnten mit hochgekrempelten Ärmel um. SOS-Kinderdorf gratuliert seinem Ehrenpräsidenten mit großer Dankbarkeit zum 80. Geburtstag.



Vom SOS-Kinderdorf-Kind zum SOS-Kinderdorf-Präsidenten

Der am 4. Oktober 1941 in Bozen/Südtirol geborene Helmut Kutin kam 1953 nach einer Familientragödie in das erste SOS-Kinderdorf der Welt nach Imst/Tirol. Nach der Matura 1963 begann er zu studieren und arbeitete als Erzieher und im Tourismus, um seine Ausbildung zu finanzieren.

1967 folgte eine entscheidende Wende, die sein Leben verändern und ab nun prägen sollte: Nach intensiven Gesprächen mit SOS-Kinderdorf-Gründer Hermann Gmeiner ging Helmut Kutin nach Vietnam, um das dort erste und damals größte SOS-Kinderdorf der Welt im heutigen Ho-Chi-Minh-Stadt aufzubauen. Es war der Beginn einer unglaublich dynamischen Aufbau- und Erfolgsgeschichte in Asien: In weniger als zehn Jahren entstanden unter Kutins Führung mehr als 50 SOS-Kinderdörfer. Gleichzeitig war es der Beginn einer Lebensaufgabe, der Helmut Kutin bis heute alles unterordnet: Sich für Kinder in Not einzusetzen!

Ein Jahr vor dem Tod von Hermann Gmeiner (1986) übernahm Helmut Kutin 1985 die Präsidentschaft von SOS-Kinderdorf. In dieser Funktion leitete und prägte Kutin über Jahrzehnte die weltweite SOS-Kinderdorf-Arbeit. Nach 27 Jahren übergab er die internationale Führungsverantwortung an die nächste Generation und 2017 auch das Amt als Präsident von SOS-Kinderdorf Österreich und wurde in Würdigung seines Wirkens zum Ehrenpräsident ernannt.



Tiefer Respekt und ein großes DANKE an den Ehrenpräsidenten

Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf Österreich, spricht Helmut Kutin seinen besonderen Dank aus und gratuliert im Namen des Aufsichtsrates und aller Mitarbeiter*innen zum runden Geburtstag. „Helmut Kutin ist für mich seit vielen Jahren wertvoller Mentor und Begleiter und hat immer wieder betont - auch wenn er manches anders gesehen und entschieden hätte - darauf zu vertrauen, dass die junge Generation den Weg für SOS-Kinderdorf erfolgreich weiterführen wird“, so Moser.



O-Töne: Persönliche Einblicke in das Leben von Helmut Kutin im aktuellen SOS-Kinderdorf Podcast



