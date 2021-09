AK-Direktor Winfried Haider verabschiedet sich mit einem „Servus“ in den Ruhestand

An seinem vorletzten Arbeitstag am Mittwoch im AK-Konferenzsaal Klagenfurt sagte Haider Danke an Wegbegleiter, Freunde und Mitarbeiter.

Klagenfurt (OTS) - Lang war die Liste an Freunden und Ehrengästen beim Abschiedsfest von noch AK-Direktor Winfried Haider. Neben Landeshauptmann Peter Kaiser kamen auch ÖGB-Landesvorsitzender Hermann Lipitsch, AMS-Landesgeschäftsführer Peter Wedenig, Villachs Vizebürgermeisterin Irene Hochstetter-Lackner, Nationalratsabgeordneter Philip Kucher sowie AK-Präsident Günther Goach. „Ich hatte ein erfülltes Berufsleben und freue mich auf die neuen Herausforderungen in meinem Leben. Danke an alle in das in mich gesetzte Vertrauen“, so Haider.

Goach erzählte bei seiner Danksagung einige Anekdoten aus der Vergangenheit, die in guten wie auch in umkämpften Zeiten beide in der Sache für Gerechtigkeit zusammenschweißten. „Gerechtigkeit muss sein, ist nicht nur Leitspruch unseres Hauses, sondern gelebte Praxis Dr. Haiders“, richtete der AK-Präsident dankend seine Worte an Haider und sprach zugleich augenzwinkernd von Differenzen: „Er ist Bayern München Fan, der ich jetzt nicht unbedingt bin. Das ist halt eine Lebenseinstellung“.

Als passionierter Reisender wird der gebürtige Gottestaler seinen Ruhestand genießen und „so manchen weiteren Ort auf dieser Welt erkunden“.

