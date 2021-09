Köstinger: Neptun Wasserpreis geht an den Naturpark Hochmoor Schrems mit ihrem Besucherzentrum UnterWasserReich

Neptun Wasserpreis überreicht – der Naturpark Hochmoor Schrems wurde für sein Engagement für das Wasser und den Klimaschutz mit dem Hauptpreis ausgezeichnet.

Wien (OTS) - Die Sonderausstellung „MOOR – Vom Gatsch zum Klima“ im Besucherzentrum „UnterWasserReich“ des Naturparks Hochmoor Schrems wurde beim Neptun Wasserpreis 2021 doppelt ausgezeichnet – mit dem ersten Platz in der Fachkategorie WasserBILDUNG und in weiterer Folge mit dem Neptun Hauptpreis 2021, der über ein öffentliches Online-Voting ermittelt wurde. Die Partnerinnen und Partner des Neptun Wasserpreis gratulieren herzlich und betonen bei der Übergabe der Hauptpreis-Trophäe die Wichtigkeit und den Wert von Bildungsangeboten für Klimaschutz, Biodiversität und natürliche Lebensräume. „Ich gratuliere dem Naturpark Hochmoor Schrems herzlich zum Sieg. Die Sonderausstellung ist ein Vorzeigeprojekt, das weit über die Region des nördlichen Waldviertels hinausstrahlt, einen wertvollen Lebensraum präsentiert und die Bedeutung intakter Moorlandschaften für das Klima sichtbar macht. Mit dem Neptun Wasserpreis setzen wir ein starkes Zeichen für die Wichtigkeit der Ressource Wasser in all ihren Facetten. Die insgesamt über 550 Einreichungen beim Neptun 2021 haben gezeigt, wie vielfältig dieses Engagement in Österreich ist,“ stellt Bundesministerin Elisabeth Köstinger zum erfolgreichen Abschluss des Neptun 2021 fest.

Wolfgang Nöstlinger, Vizepräsident der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), unterstreicht den gesellschaftlichen Wert der Sonderausstellung: „Als Vertreter der Trinkwasserversorgung in Österreich ist es mir ein besonderes Anliegen, das Bewusstsein der Bevölkerung für das Trinkwasser zu schärfen. Der Blick auf den Lebensraum „Moor“ ist sozusagen auch ein Blick über den Tellerrand auf eine Facette des Klimaschutzes, die man leicht übersehen kann. Umso wichtiger ist dieser Beitrag zur Bewusstseinsbildung.“

Roland Hohenauer, Präsident des Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverbandes (ÖWAV), gratuliert dem Naturpark Hochmoor Schrems herzlich: „Der Naturpark Hochmoor Schrems zeigt mit der Sonderausstellung sehr eindrucksvoll, wie das wichtige Thema „Moorschutz“ vor allem für Jugendliche und Kinder verständlich und kurzweilig aufbereitet werden kann. Danke für dieses Engagement und herzliche Gratulation für diesen Beitrag zum Wasser- und Klimaschutz.“

Michael Strugl, Vorstandsvorsitzender von VERBUND, freut sich als Sponsor der Kategorie WasserBILDUNG besonders über die Auszeichnung eines Projektes mit Bildungsschwerpunkt: „In Österreich gibt es zahlreiche innovative Bildungsprogramme, die zu einem bewussten Umgang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen beitragen. Es ist VERBUND ein besonderes Anliegen, diese Projekte zu fördern. Das Besucherzentrum UnterWasserReich des Naturparks Hochmoor Schrems leistet dabei seit jeher hervorragende Arbeit, aktuell auch mit der ausgezeichneten interaktiven Sonderausstellung für Jung und Alt.“



Das ausgezeichnete Projekt - Naturpark Hochmoor Schrems

Seit Ende Mai 2020 widmet sich das Besucherzentrum UnterWasserReich des Naturparks Hochmoor Schrems in Form einer interaktiven Sonderausstellung dem Thema „Moorschutz ist Klimaschutz“. Die Sonderausstellung besteht aus Informationstafeln, einem Film über Moore der böhmischen Masse und interaktiven Stationen für alle Altersgruppen. Besucherinnen und Besucher werden bei Klischees über Moore abgeholt und zu einem differenzierten Blick auf diesen ungewöhnlichen Lebensraum hingeführt.



Über den Neptun Wasserpreis 2021

Ziel des Neptun Wasserpreises ist es, verstärktes Bewusstsein für die Wichtigkeit der Ressource Wasser zu schaffen und innovative Ideen zum schonenden Umgang mit dem kostbaren Nass zu unterstützen. Getragen wird der Neptun Wasserpreis vom Bundesministerium für Landwirtschaft, Regionen und Tourismus (BMLRT), der Österreichischen Vereinigung für das Gas- und Wasserfach (ÖVGW), dem Österreichischen Wasser- und Abfallwirtschaftsverband (ÖWAV) sowie den teilnehmenden Bundesländern.

Für die einzelnen Kategorien übernehmen namhafte Sponsorinnen und Sponsoren Patenschaften: Die Stadt Wien MA 31 – Wiener Wasser lobt die Kategorien WasserWIEN und WasserFORSCHT aus. Die Privatbrauerei Zwettl übernimmt die Patenschaft für die Kunst-Kategorie WasserKREATIV. Für die Kategorie WasserBILDUNG hat VERBUND die Patenschaft übernommen und die Kommunalkredit Public Consulting ist langjähriger Pate der Kategorie WasserGEMEINDE.

Über 550 Einreichungen sind diesmal beim Neptun Wasserpreis eingegangen, davon 330 in den drei mit je 5.000 Euro dotierten Fachkategorien: Forschung, Kunst und (Bewusstseins-)Bildung. Die Verkündung der Kategoriesieger fand dieses Jahr erstmals online statt. Unter www.neptun-wasserpreis.at/preisverleihung ist die Aufzeichnung des Events mit den Partnerinnen und Partnern des Neptun sowie den Preisträgerinnen und Preisträgern abrufbar. Außerdem gab es eine weitere Neuerung: Der Hauptpreis wurde erstmals über ein öffentliches Online-Voting ermittelt, an dem die Plätze 1-3 der Fachkategorien WasserFORSCHT, WasserBILDUNG und WasserKREATIV teilgenommen haben.

Die Einreichphase für den nächsten Neptun Wasserpreis startet voraussichtlich im Juni 2022.

Weitere Informationen unter: www.neptun-wasserpreis.at

Fotos zur Übergabe: info.bmlrt.gv.at/fotoservice/Pressekonferenzen---Fototermine/2021/uebergabe-neptun-wasserpreis

