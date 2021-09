Bundesjugendvertretung: 20 Jahre starke Lobby für Kinder und Jugendliche!

Gestern feierte die BJV in Wien ihr 20-jähriges Jubiläum.

Wien (OTS) - 2001 wurde die Bundesjugendvertretung (BJV) als Interessenvertretung aller Kinder und Jugendlichen in Österreich gesetzlich verankert. Zu ihrem 20-jährigen Bestehen machte die BJV im Rahmen ihrer Jubiläumsfeier am Dienstagabend in Wien auf den Stellenwert der Interessenvertretung aufmerksam.

Bundespräsident Alexander Van der Bellen und Jugendministerin Susanne Raab gratulierten mittels Videobotschaften zum Jubiläum. Gemeinsam mit ihren Gästen, darunter die JugendsprecherInnen Claudia Plakolm, Eva-Maria Holzleitner, Barbara Nessler und Yannik Shetty sowie VertreterInnen aus der Kinder- und Jugendarbeit, hielt die BJV Rückschau auf ihr Engagement und präsentierte ihre neue Kampagne “Die Krise im Kopf”, die sich mit dem Handlungsbedarf im Bereich psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen befasst.

„Die BJV vertritt 3 Millionen Menschen unter 30 Jahren. Gerade in der Pandemie hat sich gezeigt, wie wichtig eine starke Lobby für Kinder und Jugendliche ist. Egal, ob es um das Offenbleiben von Schulen oder das Stattfinden von Sommerlagern ging. Mit der BJV haben junge Menschen ein wichtiges Sprachrohr, das ihre Anliegen aufgreift und gegenüber der Politik vertritt“, erklärt BJV-Vorsitzender Sabir Ansari.

Die BJV hat in den letzten 20 Jahren eine Vielzahl von Forderungen durchgesetzt, wie z.B. die Wahlaltersenkung auf 16 Jahre, die Verankerung der Kinderrechte in der Verfassung oder die weitläufige Vereinheitlichung des Jugendschutzes. Jetzt geht es darum, die aktuellen Herausforderungen zu bewältigen und den Bedürfnissen von Kindern und Jugendlichen Gehör zu schenken.

“Die Coronavirus-Pandemie hat Kindern und Jugendlichen stark zugesetzt. Jedes 3. Kind und jede*r 3. Jugendliche ist mit psychischen Problemen belastet. Die Politik muss ihre Anliegen, Probleme und Zukunftsängste ernst nehmen und alles daran setzen, dass junge Menschen wieder Perspektiven haben, genau das zeigen wir auch mit unserer aktuellen Kampagne ‘Die Krise im Kopf’”, appelliert Ansari an die Bundesregierung und fordert den dringenden Ausbau des breiten Zugangs zu psychotherapeutischer und psychiatrischer Versorgung sowie mehr psychosoziale Unterstützung an Schulen.

“Psychische Gesundheit, Klimaschutz und Armutsbekämpfung sind aktuelle brennende Themen für Kinder und Jugendliche, das zeigen sie lautstark auf. Die Politik muss jetzt unter Beweis stellen, dass sie diese Anliegen ernst nimmt. Dazu braucht es die Einbeziehung junger Menschen”, so Ansari abschließend.

