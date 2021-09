FPÖ – Amesbauer zu Rückführungs-Konferenz: ÖVP-Innenminister ist Ankündigungsweltmeister!

Ohne FPÖ versagen Kurz, Nehammer und Co.in der Migrationspolitik völlig

Wien (OTS) - „Eine Ankündigung jagt bei Nehammer die nächste. Die türkise ÖVP legt ja immer sehr viel Wert auf internationale Rankings. Eines hat der Innenminister mit Sicherheit gewonnen: Er ist Ankündigungsweltmeister“, kommentierte FPÖ-Sicherheitssprecher NAbg. Hannes Amesbauer die Ankündigung von ÖVP-Innenminister Nehammer, noch 2021 eine Rückführungs-Konferenz in Kooperation mit der im Vorjahr in Wien gegründeten Plattform gegen illegale Migration organisieren zu wollen.

„Die Zeit der Ankündigungen von Konferenzen ist überspannt. Anstatt endlich die Asylanträge in Österreich zu stoppen und eine umfangreiche De-Attraktivierung des ‚Asylstandorts‘ Österreich umzusetzen, reist Nehammer wie wild von einem Auslandsbesuch zum nächsten, gründet Plattformen, inszeniert sich allerorts als Hardliner und beruft Konferenzen ein. Zurecht fragt sich die österreichische Bevölkerung, warum sich das nicht an den Migrations- und Asylzahlen niederschlägt“, kritisierte Amesbauer und erinnerte daran, dass sich allein bis Juli 2021 die Asylanträge im Vergleich zu den beiden Vorjahren jeweils verdoppelten.

„Während Nehammer als Weltreisender einen medialen Ankündigungstermin nach dem anderen absolviert, strömen aktuell wöchentlich zwischen 500 bis 900 illegale Migranten allein über die ungarisch-burgenländische Grenze nach Österreich. Wenn er gerade nicht bei Pressekonferenzen oder Auslandsreisen unterwegs ist, sperrt er von Innenminister Herbert Kickl geschlossene Asylunterkünfte wieder auf. So wie kürzlich in Steinhaus am Semmering. Ohne FPÖ versagen Kurz, Nehammer und Co. in der Migrationspolitik völlig. Sie sollten einige PR-Berater durch echte Fachexperten ersetzen oder endlich den Hut nehmen. Zweiteres wäre im Sinne der Sicherheit der österreichischen Bevölkerung bestimmt der bessere Weg.“

