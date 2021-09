NEOS zum Internationalen Safe Abortion Day: Sichere Abtreibungen müssen überall möglich sein

Henrike Brandstötter: „Selbstbestimmungsrechte der Frauen dürfen nicht weiter beschnitten werden.“

Wien (OTS) - Anlässlich des heutigen Internationalen Safe Abortion Days appelliert NEOS-Frauensprecherin Henrike Brandstötter, dass der Zugang zum sicheren Schwangerschaftsabbruch endlich in allen Bundesländern ermöglicht werden muss: „Es kann nicht sein, dass es von der Postleitzahl abhängt, ob Frauen die Möglichkeit haben, einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu lassen. In Tirol und Vorarlberg führen Krankenhäuser praktisch keine Abtreibungen durch, im Burgenland gibt es nicht einmal eine Möglichkeit in niedergelassenen Bereich. Dieser Spießrutenlauf für Frauen in einer oft emotional belastenden Situation ist beschämend und muss beendet werden.“

Brandstötter pocht auf den Ausbau der Möglichkeiten gerade zu einem Zeitpunkt, in dem das Recht auf Abtreibung von verschiedenen Seiten unter Druck steht: „Aktuell in den USA, aber auch in Ungarn und in Polen erleben wir, wie die Möglichkeiten für sichere Abtreibungen massiv beschnitten oder de facto vollständig abgeschafft werden. Und auch in Österreich versuchen Initiativen wie die Petition ‚Fakten Helfen‘ Abtreibungen immer mehr in Frage zu stellen. Die Politik darf nicht die Augen verschließen – oder will man die Rückkehr der Engelmacherinnen riskieren?“

NEOS fordern schon lange einen zeitgemäßen Sexualkundeunterricht sowie kostenlose Verhütungsmittel für Unter-18-Jährige und einen möglichst niederschwelligen Zugang dazu, den: Je aufgeklärter eine Gesellschaft und je einfacher der Zugang zu Verhütungsmitteln, desto weniger Abtreibungen gibt es.

