Einladung zum Medien- und Fototermintermin: Arabella Kiesbauer spendet Gewinn von „5 gegen Jauch“ an Hilfswerk

Beliebte Moderatorin übergibt Spendenscheck und ermöglicht inklusives Videoprojekt für Kinder mit und ohne Behinderung

Wien (OTS) - Im Rahmen der RTL-Quizshow „5 gegen Jauch“ treten jeweils fünf bekannte Persönlichkeiten gegen Günther Jauch an, um Geld für karitative Zwecke zu erspielen. In der am 14. August 2021 ausgestrahlten Folge gewann TV-Legende Arabella Kiesbauer den Betrag von 9.100 Euro.

Arabella Kiesbauer hat sich entschlossen, diesen Betrag dem Hilfswerk Österreich zugutekommen zu lassen. Die beliebte Präsentatorin und Moderatorin („Dancing Stars“, „Bauer sucht Frau“, …) wird den Gewinnerscheck am kommenden Donnerstag, 30. September 2021, um 11:00 Uhr persönlich an die Vertreter/innen des Hilfswerks übergeben. Ort: Spielothek des Wiener Hilfswerks, Schottenfeldgasse 36, 1070 Wien.

Der Betrag ermöglicht ein inklusives Videoprojekt des Wiener Hilfswerks, in dessen Rahmen sich behinderte und nichtbehinderte Kinder vor und hinter der Kamera mit dem Thema Freizeitgestaltung auseinandersetzen.

Das Hilfswerk lädt Journalist/innen, Fotograf/innen sowie Kamerateams herzlich zur Scheckübergabe ein und bittet um Anmeldung unter presse@hilfswerk.at oder office@diejungs.at.

Ihre Gesprächspartner/innen vor Ort sind:

Arabella Kiesbauer , TV-Legende, Moderatorin und Präsentatorin

, TV-Legende, Moderatorin und Präsentatorin Elisabeth Anselm , Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich

, Geschäftsführerin Hilfswerk Österreich Karin Praniess-Kastner , MSc, Präsidentin des Wiener Hilfswerks (angefragt)

, MSc, Präsidentin des Wiener Hilfswerks (angefragt) Sabine Geringer, MSc MBA, Geschäftsführerin des Wiener Hilfswerks



Einladung zum Medien- und Fototermintermin: Arabella Kiesbauer spendet Gewinn von „5 gegen Jauch“ an Hilfswerk

Beliebte Moderatorin übergibt Spendenscheck und ermöglicht inklusives Videoprojekt für Kinder mit und ohne Behinderung.

Datum: 30.09.2021, 11:00 - 12:00 Uhr

Ort: Wiener Hilfswerk, Spielothek

Schottenfeldgasse 36, 1070 Wien, Österreich

Url: https://www.hilfswerk.at

Rückfragen & Kontakt:

Hilfswerk Österreich, Bundesgeschäftsstelle

Mag. Petra Baumberger

01 / 4057500-220, Mobil: 0676 / 8787 60206

petra.baumberger @ hilfswerk.at

www.hilfswerk.at