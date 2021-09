Kogler, Stoytchev und Maurer gratulieren Grünen in Oberösterreich und in Graz zu historisch besten Wahlergebnissen

Wähler:innen wollen Grüne in Regierungsverantwortung sehen

Wien (OTS) - Die grüne Parteispitze zeigt sich ob der historisch besten Wahlergebnisse der Grünen in Oberösterreich und Graz hocherfreut. „Ich gratuliere Stefan Kaineder und Judith Schwentner mit ihren Teams zu diesen hocherfreulichen Ergebnissen. Sowohl in Oberösterreich als auch in Graz konnten die Grünen das historisch beste Wahlergebnis einfahren. Das stärkt unsere Arbeit für Saubere Umwelt und Saubere Politik und ist ein klarer Auftrag, mutigen Klimaschutz in Regierungsverantwortung umzusetzen“, sagt Vizekanzler und Bundessprecher der Grünen, Werner Kogler.

„Die Grünen haben mit ihren Spitzenkandidat:innen Stefan Kaineder in Oberösterreich und Judith Schwentner in Graz unvergleichliche Wahlbewegungen ins Leben gerufen. Diese gehen mit dem heutigen Tag weiter. Denn die Wähler:innen haben an diesem Wahltag deutlich gemacht, dass sie einen neuen, zukunftsweisenden Weg gehen wollen. Die Grünen sind jedenfalls bereit, Oberösterreich und Graz klimafit zu machen und diese Verantwortung zu übernehmen“, betont Angela Stoytchev, Bundesgeschäftsführerin der Grünen.

„Der heutige Erfolg der Grünen zeigt aber auch, dass der mutige Kurs in der Bundesregierung für den Klimaschutz von den Wähler:innen geschätzt und unterstützt wird. Seit Eintritt in die Bundesregierung haben wir Grüne bei allen Wahlen an Unterstützung dazugewonnen. Die Wählerinnen und Wähler wollen die Grünen in Regierungsverantwortung sehen“, sieht Sigi Maurer, Klubobfrau der Grünen, im Wahlergebnis auch eine Bestätigung für die Grünen im Bund.





