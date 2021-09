Ehe für alle: Schweiz zeigt Weg zu echter Gleichberechtigung vor

SPÖ-Lindner gratuliert Schweizer Zivilgesellschaft und fordert mehr Bewegung für LGBTIQ-Gleichstellung auch in Österreich

Wien (OTS/SK) - Laut ersten Prognosen wurde die „Ehe für alle“ bei der heutigen Volksbefragung von der Schweizer Bevölkerung angenommen. Damit können gleichgeschlechtliche Paare auch in unserem Nachbarland demnächst heiraten. Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest: „Die heutige Abstimmung ist ein massiver Erfolg – nicht nur für die Schweizer LGBTIQ-Community, sondern für alle Menschen, die sich in Europa für Menschenrechte und Respekt einsetzen. Wir gratulieren allen Aktivist*innen und Organisationen, die sich in unserem Nachbarland seit Jahren für diesen wichtigen Schritt einsetzen und es geschafft haben, die Mehrheit der Bevölkerung von einem Weg der echten Gleichberechtigung zu überzeugen!“ Während es in Österreich durch die Blockade der ÖVP für diesen Schritt den Verfassungsgerichtshof gebraucht hatte, zeigt die heutige Entscheidung für Lindner, dass die Bevölkerung oft deutlich fortschrittlicher als die Politik denke.

Mit dem klaren JA zur „Ehe für alle“ stimmt die Schweizer Bevölkerung bereits zum zweiten Mal binnen weniger Jahre für die Ausweitung der Rechte der LGBTIQ-Community. Erst im Jänner 2020 wurde mit der Initiative „JA zum Schutz“ in unserem Nachbarland der umfassende Diskriminierungsschutz für LGBTIQ-Personen eingeführt – ein Schritt, der in Österreich bis heute blockiert wird. Lindner, der auch Vorsitzender der sozialdemokratischen LGBTIQ-Organisation SoHo ist, stellt daher klar: „Die Schweiz zeigt uns heute einmal mehr, dass die Sicherstellung grundlegender Menschenrechte eine Mehrheit in der europäischen Bevölkerung hat. Während in Österreich jeder Fortschritt für LGBTIQ-Personen seit Jahrzehnten von Konservativen und Rechten blockiert wird, beschreitet die Schweiz einen grundlegend anderen Weg – und das muss auch ein Vorbild für Österreich sein. Genauso wie in unserem Nachbarland verdienen alle Menschen auch hierzulande, dass sie vor Diskriminierung und Hass geschützt werden. Genau dafür setzen wir uns ein!“ (Schluss)

