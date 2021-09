AVISO: Zweite Nationalratspräisidentin Bures lädt zu "10 Jahre Pink Ribbon am Parlament"

Freitag, 1. Oktober 2021, 11.00 Uhr am Josefsplatz

Wien (PK) - Anlässlich des internationalen Brustkrebstages findet am 1. Oktober 2021 der Jubiläumsevent "10 Jahre Pink Ribbon am Parlament" statt, zu dem die Zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures gemeinsam mit der Österreichischen Krebshilfe einlädt. Durch diese von der früheren NR-Präsidentin Barbara Prammer ins Leben gerufenen Aktion soll daran erinnert werden, dass jede achte Frau in Österreich im Laufe ihres Lebens mit Brustkrebs konfrontiert ist.

Nach Begrüßungsworten durch Doris Bures werden der Präsident der Österreichischen Krebshilfe Universitätsprofessor Paul Sevelda sowie die Geschäftsführerin der Krebshilfe Doris Kiefhaber ein Statement abgeben. Von politischer Seite haben die Abgeordneten Elisabeth Pfurtscheller, Gabriele Schwarz (beide ÖVP), Eva Maria Holzleitner (SPÖ), Sigrid Maurer, Meri Disoski (beide Grüne), Dagmar Belakowitsch, Gerhard Kaniak (beide FPÖ) sowie Henrike Brandstötter (NEOS) ihr Kommen angekündigt. Als Zeichen der Solidarität mit allen erkrankten Frauen werden am Ende der Veranstaltung pinke Luftballons in den Himmel steigen gelassen.

Veranstaltung : 10 Jahre Pink Ribbon am Parlament

Zeit : Freitag, 1. Oktober 2021, 11.00 Uhr

Ort : Parlament in der Hofburg, Josefsplatz

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen und können sich unter medienservice @ parlament.gv.at anmelden. Im Interesse und zum Schutz aller Anwesenden wird auf die "3-G-Regel" hingewiesen. (Schluss) sue

