Raiffeisen NÖ-Wien: Michael Höllerer wird neuer Generaldirektor ab Juni 2022

Gremien bestellen Michael Höllerer zum Nachfolger von Klaus Buchleitner in der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien ab 1. Juni 2022.

Wien (OTS) - Mit einer einstimmigen Entscheidung haben der Aufsichtsrat der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien sowie der Vorstand und der Aufsichtsrat der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien die Nachfolge von Generaldirektor Mag. Klaus Buchleitner geregelt. Nachdem Klaus Buchleitner seinen im nächsten Jahr auslaufenden Vertrag auf eigenen Wunsch nicht erneut verlängert, wurde Mag. Michael Höllerer als neuer Generaldirektor der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien und Raiffeisen-Holding NÖ-Wien bestellt. Sein Vertrag läuft fünf Jahre, beginnend mit 1. Juni 2022.

Michael Höllerer (43) ist derzeit Chief Financial Officer der Raiffeisen Bank International (RBI). Er stieg 2006 in den Raiffeisen-Sektor ein und verantwortete über die Jahre verschiedene Bereiche in unterschiedlichen Funktionen. Vor seiner Bestellung im Jahr 2015 in den RZB-Vorstand war er etwa Geschäftsführer der Raiffeisen Capital Management. 2018 verstärkte Höllerer den Vorstand der Raiffeisen Bank Polska in Warschau und zeichnete für die Verkaufstransaktion sowie den Aufbau der RBI-Zweigniederlassung verantwortlich. Von 2008 bis Mitte 2012 war Michael Höllerer für Banken, Versicherungen und den Kapitalmarkt im Kabinett des Bundesministers für Finanzen zuständig.



Mag. Erwin Hameseder, Vorsitzender des Aufsichtsrates der RLB NÖ-Wien und Obmann der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien, betont: "Mit Michael Höllerer gewinnt die Raiffeisenbankengruppe Niederösterreich-Wien einen versierten Kenner der Bankenlandschaft, der das Unternehmen mit Konsequenz und Expertise in die Zukunft führen wird und der die Stärke von Raiffeisen im Miteinander sieht. Der Aufsichtsrat freut sich auf eine erfolgreiche und konstruktive Zusammenarbeit."

"Ich danke den Gremien beider Häuser für das in mich gesetzte Vertrauen. In diesen herausfordernden Zeiten gibt es kaum eine verantwortungsvollere Aufgabe, um die Zukunft aktiv und optimistisch zu gestalten", so Michael Höllerer zu seiner Bestellung.

Klaus Buchleitner, der 25 Jahre Vorstand bei Raiffeisen war, davon 20 Jahre als CEO und zehn Jahre als Generaldirektor der Raiffeisen-Holding NÖ-Wien und Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien, wird Raiffeisen NÖ-Wien bis zum Auslaufen seines Vertrages Ende Mai 2022 als Generaldirektor leiten.

