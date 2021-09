Einladung Pressekonferenz

Boehringer Ingelheim eröffnet am 6. Oktober eine biopharmazeutische Produktionsanlage in Wien.

Wien (OTS) - Nach rund vier Jahren Bauzeit eröffnet Boehringer Ingelheim an seinem Standort in Wien-Meidling eine neue biopharmazeutische Produktionsanlage. Darin werden künftig lebenswichtige Arzneimittel etwa gegen Herzinfarkt, Schlaganfall und Krebs für den Weltmarkt hergestellt. Das global tätige Pharmaunternehmen leistet damit auch einen wichtigen Beitrag für die Sicherung der pharmazeutischen Produktion in Europa.

Im Zuge der Standorterweiterung wurden 500 neue Arbeitsplätze geschaffen. Mehr als 700 Millionen Euro wurden investiert, um die weltweite Versorgung mit hochkomplexen biopharmazeutischen Arzneimitteln zu verbessern.

Dieser Meilenstein wird am Abend des 6. Oktober 2021 gebührend gefeiert. Um Ihnen das Projekt und seine Bedeutung für Patient:innen und den Standort Wien im Detail vorzustellen, laden wir Sie sehr herzlich ein zur

Pressekonferenz BIOPHARMA MADE IN EUROPE

am 6. Oktober 2021, 9.00 Uhr

in die Dr.-Boehringer-Gasse 5-11, 1121 Wien (Eingang Gate Süd, Altmannsdorfer Straße 55)

Zutritt nur unter Einhaltung der 3G-Regel und mit FFP2-Maske (Ersatzmasken beim Eingang erhältlich)!

Als Gesprächspartner stehen Ihnen zur Verfügung: Philipp von Lattorff (Generaldirektor Boehringer Ingelheim RCV), Uwe Bücheler (Leiter Biopharmazie Boehringer Ingelheim) und Christian Eckermann (Standortleiter der Biopharmazie Wien).

Zu- oder Absagen schicken Sie bitte an: boehringer-ingelheim@accelent.at

Eine Teilnahme an der Pressekonferenz ist auch online möglich. Hier geht es zur Anmeldung: https://boehringeringelheim.swoogo.com/PK9

Anmerkung: Zudem findet um 11.00 Uhr am gleichen Ort eine Pressekonferenz für internationale Medien auf Englisch mit anderen Schwerpunktthemen statt. Bei Interesse können Sie ebenfalls vor Ort teilnehmen oder auch virtuell. Hier der Anmelde-Link zur virtuellen PK: https://boehringeringelheim.swoogo.com/PC11

Weitere Infos finden Sie auf www.mut-zum-erfolg.at

