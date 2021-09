SOS-Kinderdorf gratuliert Klaus Vavrik zur Funktion des Kinderchancen-Koordinators

Nationaler Aktionsplan gegen Kinderarmut ist wichtiger erster Schritt

Wien (OTS) - „Ich wünsche Dr. Vavrik alles Gute für seine neue, wichtige Funktion“, gratuliert Christian Moser, Geschäftsführer von SOS-Kinderdorf. „Ich begrüße sehr, dass im Kampf gegen Kinderarmut und bei der Umsetzung der Kinderrechte ein nächster Schritt getan wird. Die Vorbereitung, Erarbeitung und vor allem Umsetzung eines Nationalen Aktionsplanes ist eine große Herausforderung. Ich hoffe, Dr. Vavrik bekommt die umfassende politische Unterstützung, um tatsächlich wirksam zu werden“, so Christian Moser.



„SOS-Kinderdorf arbeitet seit Jahrzehnten mit sozial benachteiligten Familien. Wir haben hier viel Know-How, das wir Dr. Vavrik und dem Prozess gerne zur Verfügung stellen werden. Im Kampf gegen Kinderarmut braucht es einen breiten gesellschaftlichen und politischen Schulterschluss. Letztlich werden aber vor allem die öffentlichen Budgetmittel relevant sein, die für die Umsetzung der erarbeiteten Maßnahmen zur Verfügung gestellt werden. Ohne genug Geld läuft auch dieser Nationale Aktionsplan Gefahr, in der Schublade zu verschwinden. Das darf nicht passieren“, so Moser.

Rückfragen & Kontakt:

SOS Kinderdorf

Anna Radl

+43 676 88144124

anna.radl @ sos-kinderdorf.at