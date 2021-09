Einladung zur Online-Pressekonferenz: ÖBB Rail Cargo Group im Fokus 21/22

Schienengüterverkehr ist Klimaschutz

Wien (OTS) - Die ÖBB starten mit einer ab sofort alljährlichen Pressekonferenz zur aktuellen Lage im Schienengüterverkehr und der ÖBB Rail Cargo Group.

Dabei werden Zukunftschancen und Herausforderungen für den Schienengüterverkehr in Österreich und Europa im Lichte der Klimakrise beleuchtet.

Darüber hinaus informieren ÖBB CEO Andreas Matthä und RCG-Vorstandssprecher Clemens Först über die Marktsituation und neue digitale Angebote der ÖBB Rail Cargo Group.



Datum: Freitag, 24. September 2021

Zeit: 10:00 Uhr

Ort: Covid 19-bedingt Übertragung ausschließlich per Livestream



Gesprächspartner:

Andreas Matthä, Vorstandsvorsitzender ÖBB-Holding AG

Clemens Först, Vorstandssprecher ÖBB Rail Cargo Group



Moderator:

Robert Lechner, Leiter Konzernkommunikation ÖBB-Holding AG



Covid 19-bedingt findet die Pressekonferenz via Livestream statt, zu dem Sie sich hier einwählen können.

Fragen an Andreas Matthä und Clemens Först können Sie während der Pressekonferenz per Mail an kommunikation@oebb.at senden.

Diese werden in der Pressekonferenz live beantwortet.

https://presse.oebb.at/rcg-pk2021



Wir freuen uns über Ihre Teilnahme!

