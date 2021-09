SPÖ-Herr ad Impfkampagne: „Die Regierung hat den Sommer verschlafen!“

Im Sommer keine Aufträge für Impfkampagne – Anfrage an Bundeskanzler

Wien (OTS/SK) - „Seitdem Kanzler Kurz für die Impfkampagne zuständig ist, sinkt die Zahl der verabreichten Impfdosen rapide. Immer wenn etwas zur ‚Chefsache‘ wird, geht es schlecht aus für die Österreicher*innen“, hält die SPÖ-Nationalratsabgeordnete Julia Herr angesichts der Impfquote, bei der Österreich weit hinter anderen Ländern hinterherhinkt, fest. „Über den Sommer hinweg war bei der Impfkampagne Pause. Statt die letzten Monate für Aufklärung zu nutzen, hat die Regierung den Sommer verschlafen“, kritisiert Herr und brachte dazu auch eine Anfrage an den Bundeskanzler ein. ****

Die Abgeordnete will wissen, warum es im Sommer keine Aufträge gab, welche Schritte in Sachen Impfkampagne von Kanzler Kurz bisher gesetzt wurden und warum im Sommer nicht mehr unternommen wurde, um die Impfbereitschaft der Menschen zu erhöhen. „Kanzler Kurz behauptet zwar dreist, die Pandemie bekämpft zu haben, wenn es dann aber ums Eingemachte geht, zeigt sich, dass hinter all der Inszenierung mal wieder keine Taten stecken“, sagt Herr und führt weiter aus: „Normalerweise ist Kanzler Kurz kein Inserat zu teuer und kein PR-Budget zu groß. Doch anscheinend gilt das nur für Kampagnen, die der ÖVP nutzen und nicht, wenn gesundheitliche Gründe dafür sprechen.“

Anders lässt es sich nicht erklären, dass die Bundesregierung vor der oberösterreichischen Landtagswahl nicht nur den Sommer, sondern nun auch schon den Herbstbeginn ungenutzt verstreichen lässt. Denn während die Impfquote stagniert, steigen die Corona-Zahlen wieder stark an und das schon bekannte Chaos bei den Corona-Maßnahmen der Bundesregierung setzt sich fort. „Die ÖVP schaut lieber auf die nächste Wahl statt auf unsere Gesundheit. Damit geht die Regierung auch im zweiten Jahr der Pandemie völlig planlos in den Herbst!“, so Herr abschließend. (Schluss) wf/up

