SPÖ-Holzleitner: Gratulation an Marina Hanke zur Wiederwahl

Wiener SPÖ Frauenvorsitzende eindrucksvoll bestätigt

Wien (OTS/SK) - Bei der Wiener Landesfrauenkonferenz, die unter dem Motto „Feministisch aus der Krise. Gleichberechtigt in die Zukunft“ stand, wurde Frauenvorsitzende Marina Hanke mit 97,63 Prozent bestätigt. „Gratulation an Marina Hanke zu diesem großartigen Ergebnis, das ein klares Zeichen für die Frauenpolitik im roten Wien ist. Wien ist Frauenhauptstadt und hat gerade in der Krise bewiesen, wie verantwortungsvolles Krisenmanagement funktioniert“, so SPÖ-Frauenvorsitzende Eva-Maria Holzleitner. Auf Bundesebene ist ein Backlash spürbar mit fatalen Auswirkungen für Frauen. Das geht von fehlender Gesundheitspolitik für Frauen über fehlende Arbeitsmarktmassnahmen bis hin zu einem oberflächlichen Gewaltschutz. „Mit Marina Hanke als Wiener Frauenvorsitzende ist ein starker, lauter, feministischer Weg in Richtung Gleichberechtigung gesichert“, so Holzleitner. Die Wiener Frauenorganisation mit Marina Hanke an der Spitze sind starke Bündnispartner*innen im Kampf für eine feministische Zukunft. „Die SPÖ Bundesfrauen gratulieren Marina Hanke und ihrem gesamten Team herzlich zu diesem Ergebnis und der erfolgreichen Konferenz“, so Holzleitner. (Schluss) sd

