FPÖ – Angerer zu neuer Maskenregelung: Österreichische Wirtschaft wird weiteren Schaden nehmen!

Die schwarz-grüne Politscharade auf dem Rücken der Bevölkerung muss endlich ein Ende haben

Wien (OTS) - „Mit ihrem neuen Maßnahmenkatalog treibt diese schwarz-grüne Regierung nicht nur die Spaltung der Gesellschaft immer weiter voran. Diese undurchdachten und nicht praxistauglichen Maßnahmen werden auch einen weiteren Schaden für die heimische Wirtschaft zur Folge haben“, ist sich der freiheitliche Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer sicher.

„Mit der neuen Maskenregelung, die einzig und allein dazu dient, den indirekten schwarz-grünen Impfzwang durchzupeitschen, wird dem Handel ein großer Kundenkreis wegbrechen, der einfach nicht mehr einkaufen geht. ÖVP und Grüne drängen die Menschen damit wieder vermehrt in Richtung Onlinehandel“, so Angerer, der damit vor allem den regionalen Handel in Gefahr sieht. „Bis heute wissen wir nicht genau, was das Tragen der Masken im Handel wirklich bringen soll. Unsere kleinen und mittleren Handelsbetriebe aber verlieren durch diese fragwürdigen Regelungen ihre Kunden, während die Großkonzerne und Onlineriesen wie Amazon und Co. letztendlich wieder als Gewinner dieser schwarz-grünen Politscharade hervorgehen werden.“

