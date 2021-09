AVISO: Hybrid-Pressekonferenz „1 Jahr Brand von Moria“ der Initiative Courage

Wien (OTS) - Die Initiative „Courage – Mut zur Menschlichkeit“ wurde unmittelbar nach dem Brand von Moria vor einem Jahr ins Leben gerufen. Aus diesem Anlass laden wir die Vertreter*innen der Medien sehr herzlich zu einer Pressekonferenz ein, die sich u. a. der europäischen Dimension der „Geordneten Rettung“ widmen wird.

Datum: Freitag, den 10. September 2021

Beginn: 11.00 Uhr

Ort: Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

Die Teilnahme ist auch online via Zoom möglich (siehe unten).



Als Gesprächspartner*innen stehen Ihnen zur Verfügung (in alphabetischer Reihung):

Othmar KARAS, Vizepräsident des Europäischen Parlaments (EVP)

Judith KOHLENBERGER, Migrationsforscherin

Klaus SCHWERTNER, gf. Direktor der Caritas Wien

Katharina STEMBERGER, Vorsitzende Courage – Mut zur Menschlichkeit

Bettina VOLLATH, Mitglied des Europäischen Parlaments (SPE)



Die Teilnahme ist nur mit einer namentlichen Anmeldung, einer FFP2-Maske und einem 3-G-Nachweis möglich.

Sie können auch online via Zoom an dieser Pressekonferenz teilnehmen. Die entsprechenden Zugangsdaten erhalten Sie nach Ihrer Anmeldung an hofmann@skills.at.

