FPÖ – Angerer: „Österreich zuerst für die heimische Wirtschaft“ muss jetzt das Motto sein!

ÖVP-Kanzler Kurz samt seinem Vize Kogler verschlafen die brenzlige Situation, die im Wirtschaftssektor schon lange vorherrscht

Wien (OTS) - „‘Österreich zuerst für die heimische Wirtschaft‘ muss jetzt das Motto sein und nicht alle paar Monate medienwirksam inszenierte Placebo-Veranstaltungen für unsere Wirtschaft von ÖVP und Grünen“, sagte heute FPÖ-Wirtschaftssprecher NAbg. Erwin Angerer.

„Seit Monaten fordern wir, dass es einen Vorrang für die österreichische Wirtschaft bei der Belieferung von Wert-, Bau- und Rohstoffen geben muss, die Arbeitsplätze, die Ausbildung und die Ausbildung von Facharbeitern sowie Lehrlingen endlich attraktiver gestaltet werden müssen, aber in diesen Bereichen hat diese Regierung rein gar nichts getan. Schon der von ÖVP und Grünen im Mai präsentierte Comeback-Plan bestand nur aus Überschriften“, kritisierte Angerer und weiter: „Auch der heutige Auftakt zum ‚ReFocus‘ glänzte in erster Linie durch viele schöne Worte, eine große Bühne und wenig Inhalt. So kann und darf es nicht weitergehen. Wenn wir der Wirtschaft wirklich aus der Krise helfen wollen, dann müssen endlich konkrete Aktionen und Schritte gesetzt werden.“

„Diese Regierung setzt aber keinerlei Maßnahmen, obwohl die Wirtschaft rasch Reformen bräuchte. Wir haben dazu bereits zahlreiche Anträge eingebracht, die einfach nur umgesetzt werden müssten! So gehört die Gewerbeordnung und der Föderalismus reformiert, eine Aufgabenreform eingeleitet. Auch die Kosten beim Faktor ‚Arbeit‘ sind immer noch zu hoch, ebenso müssen die Lohnnebenkosten gesenkt und die Steuerreform endlich umgesetzt werden – nur ÖVP-Kanzler Kurz samt seinem Vize Kogler verschlafen die brenzlige Situation, die im Wirtschaftssektor schon lange vorherrscht. Mit schönen Worten und diversen Auftaktveranstaltungen alleine, wie etwa ‚ReFocus Austria‘, werden wir die Herausforderungen der nächsten Jahre nicht meistern können“, betonte der FPÖ-Wirtschaftssprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at