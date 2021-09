TU Wien: Ab sofort Impfstelle Campus Karlsplatz

Am 6. September öffnet die TU Wien mit der Stadt Wien eine zentrale Impfstelle am Campus Karlsplatz/Resselpark. Sie steht allen Impfwilligen täglich offen.

Wien (OTS) - Am Montag, 6. September 2021 08:00 Uhr öffnet die TU Wien am Campus Karlsplatz (Nr. 13, Hauptgebäude, Prechtlsaal im Erdgeschoß, 1040 Wien) in Kooperation mit der Stadt Wien eine öffentlich zugängliche Impfstelle für Studierende und Mitarbeiter_innen. Selbstverständlich steht die zentral gelegene und barrierefrei zugängliche Impfstelle allen Menschen offen, die rasch und ohne Termin eine Coronaschutzimpfung wollen. So sind z.B. auch Studierende nahe gelegener Universitäten wie z.B. die Angewandte oder die Akademie der bildenden Künste eingeladen, das Angebot „next door“ zu nutzen.

Öffnungszeiten

Mo bis So von 08:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 19:00 Uhr

Ohne Voranmeldung!

Mitbringen: Amtlicher Lichtbildausweis und E-Card (wenn vorhanden)

Impfstoffe: Geimpft wird mit den Vakzinen von Johnson & Johnson oder BioNTech/Pfizer für Personen über 18 Jahren und mit BioNTech/Pfizer für Personen zwischen 12 und 18 Jahren.

Info: https://www.tuwien.at/tu-wien/corona/schutzimpfung-an-der-tuw und https://coronavirus.wien.gv.at/impfen-ohne-termin

„Wir müssen jede Anstrengung unternehmen, um das bevorstehende, 4. „Coronasemester“ für unsere Studierenden und Mitarbeiter_innen sicher, praktikabel und fair ablaufen zu lassen“, betont TU-Rektorin Sabine Seidler. „Der aktuelle Blick auf den Vollimmunisierungsgrad von Personen in den Altersgruppen der Studierenden in Wien – in der Gruppe 16 – 25 Jahre 50,6 % und 26 – 35 Jahre 59 % - zeigt deutlich, dass jeder Tag und jede zusätzliche Impfung zählt und auch dringend nötig ist“, unterstreicht die Rektorin ihren Appell.

3-G am Campus

Unter diesen Vorzeichen bietet die TU Wien ihren Angehörigen die Impfstelle am Campus Karlsplatz und Testmöglichkeiten an. Die zielgerichtete Ausgabe von PCR-Gurgeltests für TUW-Angehörige soll das Sicherheitsnetz noch enger knüpfen. Verbunden mit diesen Optionen gibt es für das kommende Wintersemester Regularien und Verhaltensgebote, die TUW-Angehörige ab Mitte September in ihrem eigenen und im Interesse der gesamten TU Wien-Gemeinschaft stets am Campus beachten müssen: strikte Zutrittskontrolle mit 3-G-Nachweisüberprüfung, Kontaktpersonenmanagement und Hygienevorschriften.

Rückfragen & Kontakt:

Technische Universität Wien

Bettina Neunteufl, MAS

Pressesprecherin

+43 664 484 50 28

bettina.neunteufl @ tuwien.ac.at

www.tuwien.at