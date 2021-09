Einladung zur PK: Licht an für Patientensicherheit: Setzen wir ein Zeichen!

Die Österreichische Ärztekammer und die Österreichische Plattform Patientensicherheit laden zu einer PK über aktuelle Entwicklungen in der Patienten- und Mitarbeitersicherheit ein.

Wien (OTS) - Am 17.09.2021 ist wieder der von der WHO ausgerufenen Internationalen Tag der Patientensicherheit. Dieser Tag steht diesmal unter dem Motto „Licht an für Patientensicherheit: Setzen wir ein Zeichen“. Zu diesem Anlass beleuchten die Österreichische Ärztekammer und die Österreichische Plattform Patientensicherheit im Rahmen einer Pressekonferenz aktuelle Entwicklungen und geben einen Überblick über laufende Projekte und geplante Aktivitäten zu Patienten- und Mitarbeitersicherheit im österreichischen Gesundheitswesen.

Ihre Gesprächspartner:



Dr. Brigitte Ettl, ehemalige Ärztliche Direktorin Krankenhaus Hietzing, Präsidentin Österreichische Plattform Patientensicherheit



Dr. Katharina Reich, Sektionschefin Öffentliche Gesundheit, Chief Medical Officer Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz



Mag. Gabriele Jaksch, Präsidentin MTD-Austria



Mag.(FH) Egon Unterberger, MSc, Leiter Vorstandsressort Qualität, Prävention & Sicherheit Generaldirektion Wiener Gesundheitsverbund



a.o. Univ. Prof. Dr. Thomas Szekeres, Präsident Österreichische Ärztekammer



Bitte beachten Sie: Aufgrund der Sicherheitsvorkehrungen ist für die Teilnahme an der Pressekonferenz eine Akkreditierung unbedingt notwendig. Wir bitten um Anmeldung unter pressestelle @ aerztekammer.at.



Bei der Teilnahme ist ein Nachweis der 3G-Regelung vorzuweisen.

Datum: 08.09.2021, 09:00 - 10:00 Uhr

Ort: APA Veranstaltungszentrum Laimgrubengasse 10, 1060 Wien

Wien, Österreich

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Ärztekammer Öffentlichkeitsarbeit

+43 1 514 06

pressestelle @ aerztekammer.at

www.aerztekammer.at