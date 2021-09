AVISO: Antikorruptionsbegehren veranstaltet Kinoabende mit anschließender Diskussion zur „Ibiza-Affäre“

Österreichweite Events: Gezeigt wird der Dokumentarfilm „Hinter den Schlagzeilen“ anschließend diskutieren ProponentInnen.

Wien (OTS) - Der Dokumentarfilm „Hinter den Schlagzeilen/Behind the headlines“ (mit: Bastian Obermayer, Frederik Obermaier, Edward Snowden u.a) erlaubt tiefe Einblicke in eines der weltweit renommiertesten Investigativ-Ressorts und verdeutlicht einmal mehr die Notwendigkeit von Medien als Kontrollorgan sowie die Relevanz von unabhängiger Berichterstattung. Im Anschluss an die Filmvorführung diskutieren einzelne Proponentinnen und Proponenten des Volksbegehrens am Podium über die Ereignisse und Auswirkungen der „Ibiza-Affäre“. Bei zwei Terminen ist der Regisseur Daniel Sager anwesend.



Bundesweite Termine:



Salzburg: Montag, 6. September um 20:00 Uhr, Das Kino, Giselakai 11

Speaker: Regisseur Daniel Sager und Proponent Michael Ikrath, Abg.z.NR. a.D. und ehem. Justizsprecher der ÖVP

Graz: Freitag, 10. September um 18:30 Uhr, KIZ Royal Kino, Conrad-von-Hötzendorf-Straße 10

Speaker: Regisseur Daniel Sager und Proponent Walter Geyer, ehem. Leiter der WKStA

Linz: Dienstag, 14. September um 18:00 Uhr, Moviemento Programmkino, OK-Platz 1

Speaker: Proponentin Heide Schmidt, ehem. Dritte Präsidentin des Nationalrates

Wien: Mittwoch, 15. September um 20:15 Uhr, Filmcasino, Margaretenstraße 78

Speaker: Proponent Oliver Scheiber, Jurist u. Lehrbeauftragter Universität Wien

Klagenfurt: Mittwoch, 15. September um 20:10 Uhr, Volkskino, Kinoplatz 3, nur mit Infostand des Volksbegehrens sowie um 19:00 Uhr, Europahaus, Reitschulgasse 4, anderer Film "Kollektiv – Korruption tötet"

Speaker: Proponent Heinz Mayer, ehem. Dekan der Rechtswissenschaftlichen Fakultät der Universität Wien und Oliver Vitouch, Rektor Universität Klagenfurt

Innsbruck: Donnerstag, 16. September um 20:00 Uhr, Leokino, Anichstraße 36

Speaker: Proponentin Andrea Fried, Journalistin und Kommunikationsberaterin

Krems: Samstag, 18. September um 18:30 Uhr, Kino im Kesselhaus, Dr.-Karl-Dorek-Straße 30

Speaker: Proponentin Heide Schmidt, ehem. Dritte Präsidentin des Nationalrates



Teilnahme nur mit Erwerb eines regulären Kinotickets. Wir weisen darauf hin, dass bei Kinobesuchen die behördlichen COVID-Maßnahmen (3G-Regel) zu beachten sind.



Weitere Termine werden kurzfristig bekanntgegeben.



